MÉS exigeix investigar els casos d’infiltracions policials als moviments socials i que es depurin responsabilitats

Més per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament i una moció al Congrés espanyol en les quals exigeixen al Govern de l’Estat que investigui de manera exhaustiva els casos coneguts d'infiltracions policials i que es depurin responsabilitats, tant polítiques com juridicopenals. Els ecosobiranistes reclamen també que l’Estat estableixi mecanismes de control i supervisió efectius sobre les actuacions de les forces i cossos de seguretat, garantint la seva conformitat amb els principis democràtics i els drets humans, i demana que el Parlament i el Congrés dels Diputats rebutgin qualsevol pràctica d’infiltració policial en moviments socials culturals i polítics que vulneri els drets fonamentals.

El partit ecosobiranista considera que les infiltracions de membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat en moviments socials, coneguts gràcies a la denúncia de col·lectius i de mitjans de comunicació, suposen la vulneració dels drets fonamentals i condemna els fets, els casos i les pràctiques en què, fins i tot, es varen arribar a establir relacions personals i íntimes dels agents amb persones dels moviments socials «vigilats», viciant el consentiment sexual mitjançant l’engany.

«La infiltració d’agents en col·lectius per tal de recollir informació o condicionar el seu funcionament representa un greu qüestionament dels drets fonamentals, com ara la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió i associació, i el dret a la privacitat, i és una pràctica pròpia i característica de règims antidemocràtics i repressius», ha denunciat el coordinador general i diputat de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. A més, Apesteguia ha assegurat que «és difícil no veure un biaix ideològic clar donat que els casos que han sortit a la llum afecten l’independentisme, l’esquerra, l’ecologisme o els moviments pel dret a l’habitatge; així com veure que responen a una clara intencionalitat de motivació política i una flagrant arbitrarietat».

En aquest sentit, Més per Mallorca recorda que els casos d’infiltracions policials coneguts sobrepassen el previst a la llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat i que es tracta d’investigacions prospectives sense cap indici de fet delictiu, que semblen no emanar d’una autorització judicial expressa ni dur-se a terme sota l’estricte control judicial, desconeixent-se l’abast de la informació a reunir ni el seu destí o tractament i que, en qualsevol cas, queden fora de les previsions de l’article 282 bis del Reial Decret de 14 de setembre de 1982 pel qual s’aprova la llei d’Enjudiciament Criminal per a les actuacions policials encobertes.

Així mateix, el partit ecosobiranista afirma que els fets denunciats desdibuixen el límit d’intromissió de l’Estat en la vida personal i fins i tot íntima de les persones, vulnerant l’article 18 de la Constitució espanyola i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans que estableix l’exigència que les relacions entre l’agent encobert i la persona investigada es mantengui dins de la investigació judicial, sense envair la seva vida privada de manera desproporcionada.

«La pulsió per part de tots els Estats d’extralimitar-se en les seves atribucions i capacitats és una constant, i un deure ciutadà malfiar-se dels excessos de control per part del poder, sobretot en un moment històric en què els avanços tecnològics poden fer indefugibles mecanismes d’espionatge, control i coerció cada vegada més sibil·lins i difícils de detectar», ha assegurat per la seva banda el diputat de Sumar-Més al Congrés, Vicenç Vidal. A més, Vidal ha afegit que «és terrible que en els darrers casos coneguts l'Estat aprofiti els vincles d'identitat comuna lingüístico-cultural i nacional de principatins i illencs per infiltrar els nostres moviments socials».

Per tots aquests motius, Més per Mallorca ha registrat una proposició no de llei al Parlament i una moció al Congrés dels Diputats, a través del diputat de Sumar-Més, Vicenç Vidal, en les quals exigeixen que les cambres rebutgin qualsevol pràctica d’infiltració policial en moviments socials, culturals i polítics que vulneri els drets fonamentals i exigeixen al Govern de l’Estat que investigui de manera exhaustiva els casos d’infiltració policial coneguts, amb especial èmfasi en aquells on hi hagi indicis de vulneració de drets fonamentals, i que es depurin responsabilitats, tant polítiques com juridicopenals. A més, el partit ecosobiranista reclama també que l’Estat estableixi mecanismes de control i supervisió efectius sobre les actuacions de les forces i cossos de seguretat, garantint la seva conformitat amb els principis democràtics i els drets humans.