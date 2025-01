Arran denuncia que un dels policies infiltrats està destinat a la comissaria de la Policia espanyola a Maó

El col·lectiu juvenil Arran ha realitzat vàries pintades a la comissaria de Maó de la Policia espanyola on està destinat un dels individus que es va infiltrar en els col·lectius socials i en el moviment independentista català.

Els activistes han explicat que han llançat ous amb pintura contra les instal·lacions que ocupa la Policia espanyola a Maó i han recalcat en un comunicat que volen «deixar molt clar que els infiltrats no viuran amb tranquil·litat, ni impunitat als Països Catalans».

Aquesta acció té relació amb l'estrena diumenge passat del documental titulat 'Infiltrats', en el qual es destapa el modus operandi i els patrons dels agents durant la seva infiltració. En concret, el menorquí es va infiltrar durant dos anys en el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i en el col·lectiu Resistim al Gòtic, sota la identitat de Marc Hernàndez.

Des d'Arran han denunciat públicament la «retallada als drets i llibertats polítiques» que suposa infiltrar agents de la Policia en els moviments socials i organitzacions de l'esquerra independentista. «Aquest tipus d'accions persegueixen únicament l'objectiu de controlar i reprimir la dissidència política, la qual cosa, de facto, significa perseguir ideologies polítiques, encara que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ho negui», han subratllat.

«No ens sorprèn que no hagi condemnat aquestes infiltracions, ja que és lògic que un torturador no vegi tortures quan n'hi ha», han dit abans de destacar que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat en 11 ocasions a l'Estat espanyol per no investigar denúncies de tortures, i en set d'aquestes 11 ocasions el jutge assenyalat era Grande Marlaska.

El col·lectiu considera que «l'Estat espanyol és un estat antidemocràtic, i les quatre infiltracions destapades varen tenir lloc amb la socialdemocràcia del PSOE i Podem en el Govern». Així mateix, han denunciat que «el Govern espanyol actual, en lloc de condemnar les infiltracions, s'ha mantingut en silenci, demostrant una vegada més la farsa darrere del progressisme del qual presumeixen».