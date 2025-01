Unides Podem insta a la dimissió del president Le Senne a les portes del judici per delicte d'odi

La parlamentària d’Unides Podem, Cristina Gómez, ha comparegut en roda de premsa per expressar el parer de la formació envers la continuïtat de Le Senne com a president de la cambra i la negativa de compareixença de la presidenta Prohens. En concret, la formació ha aprofitat el torn de paraula per expressar al president «i que constés en acta» que consideren «totalment incompatible que la figura d’un president d'una cambra legislativa estigui a punt d’anar a judici»; encara més «per un delicte d’odi que es va cometre en seu parlamentària». «És increïble que no hagi dimitit, ja ho era [incompatible] amb la seva condició d’investigat» assegura Gómez.

La diputada ha volgut remarcar que Le Senne «té la representació de tots i totes» recordant-li que «és el president de tots els que estem en aquesta cambra». «Que quedi clar que no el considerem una persona adequada per estar representat a tothom al Parlament» han expressat els morats. A més a més, la parlamentària ha insistit que «no hi ha obligació en ser diputat ni president i els partits tenen llargues llistes per poder substituir persones que puguin resultar inadequades per algun tipus de representació».

Els morats també han criticat la negativa a la sol·licitud de compareixença de la presidenta Prohens per conèixer les majories amb les quals compta per continuar amb l’acció de govern a iniciativa dels socialistes, a la qual han donat suport. «Estam sense pressuposts pel 2025» i «és més que dubtós que tenguin una majoria consolidada després de les seves bregues amb Vox» assenyala la Gómez. «Òbviament, hem donat suport a la petició del Partit Socialista per saber amb qui pensa tirar endavant les seves iniciatives» sobretot «perquè una de les variables és amb els trànsfugues» ha explicat. Des de la formació morada asseguren «voler saber qui l’està recolzant: dos o tres trànsfugues que ja sabíem, o n’hi ha més, o Vox continua essent el partit prioritari pels populars». De moment, «el que queda clar és que la Sra. Prohens ha decidit que podia substituït la seva acció de govern per campanyes publicitàries» sentència Gómez, que lamenta la "inacció" del govern Prohens.