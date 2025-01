MÉS critica que el Govern enviï inspectors als centres educatius per a continuar atacant la llengua

Més per Mallorca ha criticat aquest dimecres que el conseller d’Educació, Antoni Vera, enviï inspectors als centres educatius per a continuar atacant la llengua pròpia al sistema. El partit ecosobiranista considera que els recursos públics han d’invertir-se per a millorar la situació de la llengua al sistema educatiu.

«En lloc de continuar invertint recursos públics en atacar la llengua pròpia al sistema educatiu, el Govern de Prohens s’hauria de preocupar d’impulsar el català i de què es compleixin els projectes lingüístics de centre i el decret de mínims», ha assegurat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. «Continuar insistint i tudant doblers públics en atacar la llengua catalana és una política antimallorquina, antimenorquina, antieivissenca i antiformentera. El PP de Prohens ha de deixar de voxejar», ha criticat Ramon.

Per això, Més per Mallorca ha registrat una bateria de preguntes a la Conselleria d’Educació per a esbrinar si inspecció educativa vetlla pel compliment dels projectes lingüístics de centres i del decret de mínims i saber què es fa en cas que s’incompleixin.

En concret, el partit ecosobiranista demana si la Conselleria d’Educació vetlla pel compliment dels projectes lingüístics dels centres i n’avalua la implementació i si s’insta els centres a modificar els projectes lingüístics en cas que no es garanteixi l’assoliment dels objectius establerts. També si la Conselleria d’Educació vetlla pel compliment del decret de mínims i quines actuacions es duen a terme en el cas que no es compleixin.