OCB: «Vera posa Inspecció Educativa al servei de l’extrema dreta perseguint les escoles»

El conseller d'Educació, Antoni Vera, «posa Inspecció Educativa al servei de l’extrema dreta, perseguint les escoles per uns simples formularis de matrícula, mentre es nega a fer complir els projectes lingüístics de centre per garantir la impartició en llengua catalana de l’horari lectiu legalment previst, en incompliment flagrant dels art. 136.5, 150.1.b, 155, 160.7 de la Llei d’educació. Aquest és el vertader problema, aquest és el drama». Així ho ha denunciat l'Obra Cultural Balear (OCB), a partir d'una notícia del Diario de Mallorca en què expliquen que Vera ha tornat a enviar els inspectors a les escoles per a «aclarir» com es va fer l'elecció de primera llengua.

Segons assenyalen, Inspecció Educativa recull informació, una altra vegada, sobre com les escoles varen sol·licitar a les famílies quina llengua de primer ensenyament volien per als seus fills de 3 anys a l'inici del present curs.