El Consell de Menorca no participa en la novena edició de l'Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans

Aquest dissabte, 25 de gener, es fa la novena edició de l’Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. Una iniciativa que, en els darrers anys, ha anat agafant força i cada vegada són més els indrets que hi participen. A part de totes les Illes Balears —Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera—, s’hi han afegit altres territoris com Catalunya, Aragó, el País Valencià, Andalusia i països del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.

No obstant això, enguany el Consell de Menorca no ha volgut participar en l'organització de l'esdeveniment. Així ho ha denunciat Més per Menorca, que remarquen no entendre «aquest canvi de guió de l’equip de govern».

Els consellers del partit, Noemí Garcia i Esteve Barceló, demanen explicacions a l’equip de govern per a entendre «què ha passat» perquè el Consell Insular es desmarqui d’aquesta reivindicació a favor dels drets humans.

Des de Més per Menorca reiteren el seu compromís en la defensa dels drets humans i agraeixen la gran tasca del Fons Menorquí de Cooperació i d’Amnistia Internacional, així com la col·laboració dels ajuntaments en aquesta activitat.

Encara que el Consell de Menorca hagi rebutjat participar, l’illa sí que hi participarà, com cada any. L’organització, que fins ara era en mans de la institució insular, passa a ser del Fons Menorquí de Cooperació.

Enguany, participaran en l'Encesa cinc punts de Menorca: A les 13.00, al castell de Sant Antoni de Fornells i a l’ermita de Ferreries. A partir de les 18.30, al convent de Sant Diego d’Alaior, al castell de Sant Nicolau de Ciutadella i al pont de Sant Roc de Maó.