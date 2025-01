Aquest dissabte s'il·luminaran 96 torres, talaies i talaiots de Mallorca pels drets humans

El Consell de Mallorca il·luminarà 96 elements patrimonials arreu de Mallorca aquest dissabte, 25 de gener, amb motiu de la novena edició de l’Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans, que organitza juntament amb el Fons Mallorquí de Cooperació, la Societat Balear de Matemàtiques i Amnistia Internacional. Enguany comptarà amb un 15 % més de participació que l’any passat: 96 torres, 12 més que en l’edició anterior.

Segons declaracions de la directora insular de Patrimoni, Maribel Arnau, aquest acte té diferents objectius: «Per una banda, conscienciar sobre la situació a la Mediterrània, on moltes persones perden la vida forçades a fugir dels seus orígens per cercar un futur millor. I per altra banda, recobrar les torres, talaies, talaiots i fortificacions com a patrimoni històric i cultural existents a tots els territoris de la Mediterrània».

L’encesa es durà a terme aquest dissabte, 25 de gener, en dos moments: el dematí, a les 13 hores, i l’horabaixa, a les 18.30 hores. Enguany, Amnistia Internacional ha estat qui s’ha encarregat de redactar el manifest que es llegirà abans de donar el sus a l’encesa simultània dels 96 punts que recrearan la comunicació visual que tenia lloc antigament entre les torres de guaita, quan eren un recurs d’autodefensa i que, amb aquesta acció, es converteixen en fars d’acollida que mostren el camí d’arribada.

En els darrers anys, l’esdeveniment ha anat agafant força i cada vegada són més els indrets que hi participen. A part de totes les Illes Balears —Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera—, s’hi han afegit altres territoris com Catalunya, Aragó, el País Valencià, Andalusia i països del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà. Tot això és possible gràcies a la implicació de la ciutadania, ajuntaments i diferents associacions dels àmbits acadèmic i civil.

Història de l’Encesa de torres, talaies i talaiots

L’Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans neix a Mallorca l’any 2016 com una iniciativa d’un grup de professores i professors de l’IES Marratxí de fer realitat el seu somni de tornar a veure la connexió visual entre les torres de defensa.

En aquell moment, sense saber-ho, s’estava commemorant el IV centenari de la mort de Joan Baptista Binimelis, matemàtic i autor del sistema de senyals (de fum i de foc) utilitzat des del segle XVII per comunicar de manera eficient els possibles atacs pirates que venien de la mar. Per això, la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX es va afegir a l’organització.

El motiu inicial d’aquest esdeveniment, per tant, va ser el de la recreació històrica, per un dia, de la funció de comunicació visual d’aquests elements patrimonials culturals. Finalment, davant la situació actual de la migració, es va decidir també fer una reflexió sobre aquest problema i imaginar que el foc i el fum de les torres el dia de l’encesa eren la llum que mostra el camí al port segur.