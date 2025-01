Denuncien que la llei de conciliació del Govern «no crea serveis, no preveu pressupost i abandona les famílies no tradicionals»

Més per Mallorca denuncia que la proposta de llei de conciliació del Govern de Prohens «no crea drets ni serveis públics de conciliació, no preveu dotació pressupostària, no incorpora la perspectiva de gènere i exclou les famílies no tradicionals, com el cas de les monomarentals». Per això, el partit ecosobiranista ha registrat una esmena a la totalitat i 107 esmenes a l’avantprojecte de llei del PP per a «pal·liar i resoldre aquestes mancances i fer efectiu el dret a una conciliació real».

«La proposta de llei de conciliació del Govern de Prohens només és una declaració de bones intencions. No crea drets, no crea serveis públics, no preveu dotació pressupostària, no incorpora la perspectiva de gènere i exclou a les famílies no tradicionals», ha assegurat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, durant la roda de premsa d’aquest dimecres a la qual els ecosobiranistes han analitzat l’avantprojecte de llei de l’executiu de Prohens i han explicat l’esmena a la totalitat i les 107 esmenes que Més per Mallorca ha presentat per tal de crear drets i serveis públics, dotar pressupostàriament les mesures de conciliació i incorporar la perspectiva de gènere i a les famílies no tradicionals com és el cas de les monomarentals. «Veurem si Prohens vol fer efectiu el dret a conciliar o si només cerca una foto i un titular», ha afirmat Carrió.

D’aquesta manera, per tal de fer efectiu el dret a la conciliació i de millorar i crear serveis públics amb aquesta finalitat, Més per Mallorca ha presentat esmenes per a la creació d’una cartera de serveis per a la conciliació i proposa la creació d’un servei públic de «cangurs» o de cura professional d’infants de fins a 16 anys que puguin prestar-se en el domicili unes hores determinades a la setmana. A més, el partit ecosobiranista proposa també la universalització de l’etapa educativa 0-3 anys, la creació de serveis públics d’escoles matineres, menjadors escolars i extraescolars, així com l’ampliació de les places de campaments titularitat pública.

Pel que fa a les dues mesures «estrella» anunciades pel Govern com és el cas dels patis oberts i de la «bossa d’hores» per a fomentar la igualtat i la conciliació en les entitats privades, Més per Mallorca critica que la proposició de llei no contempli un model socioeducatiu, ni concreti el cost ni el finançament dels patis oberts, o que la implantació d’una «bossa d’hores» a les entitats privades o empreses no es contempli la seva relació amb la retribució salarial. Davant això, el partit ecosobiranista demanda que es fixi un model socioeducatiu per als patis oberts i que aquests siguin finançats pel Govern i que la «bossa d’hores» sigui sempre retribuïda i que, en cap cas, suposi una minva del salari percebut pels i per les treballadores.

En aquest sentit, Més per Mallorca proposa incentivar les campanyes d’inspecció laboral, per a detectar l'incompliment de la legislació de conciliació laboral, i impulsar i desenvolupar estudis de càrregues laborals en diversos sectors estratègics que dificulten la conciliació dels seus treballadors. A més, el partit ecosobiranista demanda a l’Estat la transferència de la competència d’Inspecció de Treball a les Illes Balears.

Pel que fa a la incorporació de la perspectiva de gènere, a incloure qualsevol tipus de cura – més enllà de les pròpies derivades dels fills – i qualsevol tipus de model familiar i a preveure la dotació pressupostària de les mesures de conciliació, Més per Mallorca demanda prestacions de foment de la conciliació personal, familiar i laboral. Com ara, amb l’objectiu d'incentivar la reducció de la jornada per cures en ambdós progenitors, l’establiment d’un sistema d'ajuts a persones treballadores en situació d'excedència laboral o reducció de jornada de treball per tenir cura de fills/es o la creació d’una prestació que remuneri les 4 setmanes restants del permís parental, per a les famílies monomarentals per tal d’igualar-les a la resta d’unitats familiars.

Precisament en relació a les famílies monomarentals, el partit ecosobiranista demanda que les administracions públiques de la comunitat autònoma tenguin en compte que les famílies amb un únic progenitor es troben en situació de desavantatge en relació amb les ajudes i prestacions de les famílies amb dos progenitors i tendeixin a adaptar les mesures oportunes per igualar en drets les diferents unitats familiars. Així, per exemple, Més per Mallorca alerta que es tengui en compte com opera la corresponsabilitat en les bases reguladores de les subvencions – diferent en el cas de les famílies amb doble progenitor – o proposa que el Govern dugui a terme una anàlisi d’impacte del sistema de tributació del tram autonòmic de l’IRPF en les famílies monomarentals, per identificar les possibles situacions de desavantatge d’aquestes famílies, enfront de les famílies de doble progenitor.

A més, Més per Mallorca demanda que es reforcin els serveis socials de dependència com ara una xarxa de centres de dia i residencials, programes d’estada diürna, unitats de convalescència sociosanitària, programes de relleu familiar, teleassistència avançada i servei d’ajuda a domicili, entre d’altres, establint ràtios poblacionals.

Així també, el partit ecosobiranista critica que la proposta de llei de conciliació del Govern de Prohens contempli el teletreball com una mesura de conciliació i recorda que es tracta només d’una modalitat de treball i que, en cap cas, aquesta pot ser una eina de conciliació.

Finalment, Carrió ha assegurat que «Més per Mallorca serà al costat de les persones, de millorar la seva qualitat de vida i fer efectiu el dret a una vida digna» i que, per això «som aquí per negociar la posada en marxa d’una llei de conciliació que doni drets i serveis, no acceptarem demagògia i postureo».