Més per Menorca considera que la llei de conciliació no aporta «cap solució efectiva» i UGT i CCOO defensen que «és millor tenir una llei que l'absència d'aquesta»

El grup Més per Menorca ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei de mesures per a la conciliació de la vida laboral, familiar i social a les Illes Balears per considerar que no respon de manera efectiva als reptes que afronten les famílies balears. La diputada menorquinista, Joana Gomila, critica que «aquesta llei es basa en un enfocament economicista que prioritza el creixement econòmic sense tenir en compte la complexitat de les desigualtats socials i les necessitats reals de la ciutadania».

Segons Gomila, una llei de conciliació efectiva «ha de reconèixer que les cures, tant d’infants, de persones amb discapacitat com de persones grans són una part fonamental del treball i de la societat en general». El que proposa la diputada menorquinista implicaria que la nova llei ha de permetre que les famílies, especialment pares, mares i cuidadors, tinguin més temps per estar amb els seus fills i filles, i per cuidar els seus familiars més grans. Aquest temps hauria de ser valorat no només des de la perspectiva de la productivitat laboral, sinó com una inversió en el benestar, la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

Una altra de les crítiques que fa Joana Gomila al projecte de llei és que «més enllà de les bones intencions, no proposa mesures concretes ni accions mesurables que puguin garantir una conciliació real, no aborda les desigualtats de gènere ni promou la corresponsabilitat de manera efectiva». Gomila també fa referència a la perspectiva de gènere com «un element fonamental en qualsevol llei que tracti de garantir la igualtat» i lamenta que aquesta llei «no la contempla de manera suficient per eliminar la discriminació i garantir la plena participació de les dones en tots els àmbits».

A més, segons Més per Menorca el projecte de llei presenta una absència important: no inclou una memòria econòmica per explicar com es finançaran les mesures proposades. «Sense una planificació econòmica detallada, difícilment es podrà garantir un impacte en les famílies» assenyala Gomila.

Per acabar, els menorquinistes defensen millores en els serveis públics tant d’educació infantil com de cures de la gent gran, amb més infraestructures i professionals, però es posicionen contraris a la consideració que aquesta nova norma fa de les escoletes com «simples espais on deixar els infants perquè els pares puguin anar a treballar». Segons Gomila, «l’educació infantil ha de ser considerada una etapa fonamental del desenvolupament educatiu dels infants, i no un simple servei per a la conciliació laboral».

Per tot això, des de Més per Menorca consideren que aquest projecte de llei no resol els problemes reals de conciliació a les Illes Balears. En aquest sentit, han presentat una esmena a la totalitat i 35 esmenes parcials per demanar-ne una revisió profunda que incorpori mesures concretes, una perspectiva de gènere i, sobretot, un compromís ferm per garantir la igualtat i la qualitat de vida de totes les persones.

D'altra banda, els sindicats UGT i CCOO pensen que, dins els marges que suposen avançar en drets, «sempre és millor tenir una llei que reguli la conciliació a les empreses que la seva absència, i com més prest es pugui fer la seva implementació, millor serà». «Ja hi ha una tasca feta, i tornar a la casella de sortida suposa ajornar les millores; per això, al nostre parar, són rebutjables les pretensions de, mitjançant una esmena a la totalitat, allargar la seva posada en marxa», defensen.

En aquest sentit, ambdós sindicats demanem als partits de l'arc parlamentari que s’abstenguin en la presentació d’esmenes a la totalitat a la llei i que treballin en la millora de la mateixa tenint en compte el que pugui sorgir del diàleg social.