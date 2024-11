MÉS celebra l’arxivament de la causa contra Fina Santiago

Més per Mallorca ha celebrat aquest dimecres l’arxivament de la causa de Vox contra l’exconsellera Fina Santiago pel cas de les menors tutelades prostituïdes. El partit ecosobiranista destaca, a més, «que a la sentència, el jutge deixi clara constància que el Govern i l’exconsellera Santiago no tenien competències en la matèria».

MÉS critica així mateix l’ús partidista de la justícia i del lawfare contra els partits d’esquerres per part de l’extrema dreta. «Una estratègia amb un mateix patró amb la qual l’extrema dreta pretén aconseguir, mitjançant l’ús interessant i fraudulent de les institucions judicials, el mateix objectiu: apartar els partits polítics d’esquerres de les institucions per la via judicial», recalca el partit ecosobiranista.