Reclamen que s'estableixi un 'marc legal' per a protegir els menors de la intel·ligència artificial

El Parlament ha reclamat al Govern central que estableixi un 'marc ètic' per al desenvolupament, implementació i ús de la intel·ligència artificial relacionada amb menors, sobre la base dels principis ètics proposats per la UE.

Aquesta ha estat una de les peticions que ha fet la Cambra balear després d'haver aprovat parcialment una proposició no de llei (PNL) del PSIB, defensada pel diputat Omar Lamin, en la Comissió d'Assumptes Socials. Una altra de les peticions que fan al Govern és crear un pacte per a protegir infants i adolescents dels riscos d'internet i les xarxes, tal com reivindiquen les entitats de defensa dels drets de la infància i adolescència.

A més, el Parlament ha instat el Govern de l'estat i la UE a implementar «normes harmonitzades» en matèria d'intel·ligència artificial per a «regular el seu ús, especialment en el que concerneix els nins i adolescents». Ambdós punts han rebut el vot favorable dels 13 diputats de PP, PSIB, MÉS per Mallorca i Més per Menorca, mentre que el representant de Vox ha votat en contra.

D'altra banda, el Parlament ha sol·licitat al Govern que treballi en la prevenció i la formació sobre els riscos d'internet i les xarxes socials i, en concret, en l'ús de la intel·ligència artificial en nins i adolescents. Aquest apartat s'ha aprovat amb 12 vots a favor i dos en contra de Vox i el diputat no adscrit Agustín Buades.

Ha obtingut el mateix resultat de la votació en el punt en el qual el Parlament insta el Govern, a través de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència, a treballar per a prevenir els riscos d'internet i les xarxes socials, així com detectar situacions de risc i denunciar-les davant les autoritats competents.

Els articles de la PNL que sí que han aconseguit el vot unànime a favor dels membres de la comissió han de veure amb les peticions per a formar i sensibilitzar sobre les repercussions socials i polítiques que generen els discursos de l'odi, mitjançant campanyes dirigides a la població infantil i juvenil o per a donar suport a programes de prevenció i formació sobre les tecnologies de la informació en nens i adolescents que duen a terme entitats socials.

No obstant això, hi ha hagut dos punts que han estat rebutjats per la majoria formada per PP i Vox. Un d'ells fa referència a la petició al Govern perquè garanteixi l'accés de tots els nins i adolescents a dispositius electrònics i connexió digital per a poder fer efectius drets com el dret a l'educació en condicions d'equitat. L'altre instava el Govern, a través dels serveis d'atenció primària, socials, educatius i de consum, perquè assegurin que s'inclou l'alfabetització i la capacitació en entorns digitals com a recurs de criança positiva i acompanyament a la criança des de la primera infància, especialment en les famílies més vulnerables.

D'altra banda, la mateixa comissió ha aprovat una altra PNL del PP, defensada per la diputada Maite Torrent i esmenada per MÉS per Mallorca, sobre les ajudes destinades a programes d'aliments per a persones vulnerables.

Així, s'ha instat el Govern a augmentar en 400.000 euros la partida pressupostària destinada a aquest efecte, amb l'objectiu d'arribar a aquelles persones que no tinguin dret a les noves targetes d'aliments.