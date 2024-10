El lletrat major del Parlament remarca que l'expulsió de Garrido i Costa no era procedent

El lletrat major del Parlament ha exposat que l'expulsió del ple per part del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), de la vicepresidenta segona i la secretària segona de la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa (PSIB), respectivament, no corresponia perquè no hi ha un article concret en el reglament que així ho estableixi.

Segons han explicat els portaveus dels grups després de la Junta de Portaveus aquest dimecres, en què també ha participat el lletrat major, aquest ha traslladat el malestar del cos de lletrats per no haver pogut indicar durant el ple com procedir.

En el recés que va fer Le Senne per a debatre la situació amb els portaveus, tots manco la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, varen sol·licitar convocar el lletrat major, una petició a què Le Senne es va negar.

Igualment, segons el PSIB, el lletrat ha indicat que la petició de la diputada de Vox Manuela Cañadas no va ser ben formulada, ja que es va referir a l'article 82 de reglament, però no va al·legar quin article s'infringia.

Sobre aquesta qüestió, Mercedes Garrido ha assegurat que el lletrat que estava present al ple en va informar Le Senne, remarcant que no citar l'article que s'infringeix provoca que l'expulsió no sigui procedent.