Le Senne atura el ple del Parlament i expulsa Garrido i Costa per portar una camiseta d'Aurora Picornell

El president del Parlament, l'ultra Gabriel Le Senne (Vox), ha ordenat la suspensió temporal del ple d'aquest dimarts perquè Mercedes Garrido i Pilar Costa (PSIB), vicepresidenta segona i secretària segona de la Mesa, porten una camiseta amb la imatge d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar durant el debat de les esmenes a la totalitat derogació de la Llei de Memòria Democràtica.

El president de la Cambra ha pres la decisió d'ordenar un recés, després que la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, hagi qüestionat la «imparcialitat» dels membres de la Mesa i després d'una breu discussió amb Garrido.

El Parlament debat aquest dimarts l'esmena a la totalitat plantejada per l'esquerra a la derogació que impulsa Vox de la Llei de Memòria Democràtica.

Le Senne finalment ha decidit expulsar del ple la vicepresidenta segona i la secretària segona de la Mesa després de persistir en la voluntat de portar la camiseta amb la imatge d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

Després de cridar-les a l'ordre i negar-se a abandonar la Mesa han estat expulsades. Darrere seu, tots els diputats del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han abandonat la sala.

Le Senne, reincident

El 18 de juny, dia en què el ple debatia la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, Gabriel Le Senne, en un acte violent, va arrabassar la fotografia d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar de l’ordinador portàtil de Mercedes Garrido (PSIB).

Aquest comportament indigne del president, que va deshonorar públicament la institució, va generar una allau d’exigències perquè es destituís Le Senne, cosa que no va ocórrer malgrat Prohens afirmàs abans d’aquest fet que no tenia sentit que continuàs com a president del Parlament per la ruptura del pacte.

El passat 2 de setembre, en ple extraordinari, l’oposició va dur a votació la remoció de Gabriel Le Senne com a president del Parlament i, per a sorpresa de ningú, Le Senne va continuar en el càrrec gràcies a l'abstenció del PP.

Cal recordar que el 27 de setembre, Le Senne va haver de declarar davant del jutge d'instrucció que l'investiga per delicte d'odi per l'acció del 18 de juny. No obstant això, sembla que no ha après la lliçó i, mentre sigui president del Parlament, continuarem veient comportaments indignes.