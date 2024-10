Projecció del documental 'Gaza' al 'Poble a poble per Palestina' al Pla de na Tesa

Arriba el nou acte del 'Poble a poble per Palestina', al Pla de na Tesa, dimecres 23 d’octubre a les 19 h al Casal Ca Ses Monges (c/ Germanes Agustines, 5).

L’acte és part del V cicle 'Poble a poble per Palestina', que ja ha rodat per més de 30 pobles de l'illa des del passat desembre. Aquest cicle és en suport a la lluita del poble palestí i dirigit a elevar la consciència solidària en termes antiimperialistes a l'illa.

En aquest nou acte, Ciutadans per Palestina i Xaloc associació, un col·lectiu veïnal delpoble, organitza una projecció del documental Gaza, guardonat amb el premi Goya al millor curtmetratge documental del 2019. Tot seguit hi haurà un col·loqui amb el seu codirector, Cales Bover, que, a més, n’és el guionista i productor. L’acte també compta amb la col·laboració de la Llibreria Lluna, que muntarà una paradeta dedicada a Palestina i el 15% dels beneficis aniran a la taquilla inversa del cicle.

Ciutadans per Palestina organitza aquest cicle d'actes per defensar el reconeixement del dret legítim dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació il·legal i del genocidi sionista patrocinat per l'imperialisme estatunidenc i europeu; i el dret internacional dels palestins a viure en pau i llibertat. Exigeixen a les autoritats de l'Estat que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb l'entitat feixista d'Israel.

El darrer acte que feren va ser el divendres 11 d’octubre a Campos, conjuntament amb l’OCB de Campos, una trentena de persones van veure el documental Saber / Sumud / Palestina. Les arrels d’una terra (2017) de la brigada catalana Sumud. Finalment, tenen programats els següents dos actes: dia 8 de novembre a Sineu i dia 4 de desembre a Pòrtol.