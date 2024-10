MÉS per Mallorca torna a exigir la dimissió immediata de Le Senne pel seu «comportament feixista»

MÉS per Mallorca torna a exigir la dimissió immediata del president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), pel seu «comportament feixista» durant el ple d’aquest dimarts i l’expulsió de dues membres de la Mesa per lluir camisetes d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

El partit ecosobiranista considera inacceptable el comportament de Le Senne, pel qual entén que no pot continuar ni un dia més com a president de la institució i recorda que el fet que el Parlament tengui per president a una persona d’extrema dreta és «responsabilitat única de Margalida Prohens, qui va decidir lligar-se a Vox a canvi d’una cadira al Consolat».

«Le Senne no només ha expulsat dues membres de la Mesa del Parlament, ha expulsat les víctimes de la guerra civil i del franquisme d’una institució democràtica», ha etzibat el coordinador general i portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.