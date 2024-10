Reclamen al Govern una major inversió en l’educació pública «en lloc d’afavorir la privada i concertada»

MÉS per Mallorca ha reclamat al Govern una major inversió en l’educació pública «en lloc d’afavorir la privada i concertada». Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament, el partit ecosobiranista ha criticat que la conselleria d’Educació vulgui cobrir les mancances de la concertada amb personal de l’escola pública quan aquesta no té cobertes totes les places i ha recordat que «la prioritat de les administracions ha de ser cobrir les necessitats de l’oferta pública, no afavorir el negoci privat».

«L’Administració ha de ser cobrir les necessitats d’oferta educativa amb més i millor educació pública, no afavorir el negoci privat de l’educació», ha recordat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, al conseller d’Educació, Antoni Vera.

En aquest sentit, Ramon ha criticat que el Govern vulgui cobrir les mancances de la concertada amb personal de l’escola pública, «salvant la papereta al negoci privat a costa de l’ensenyament públic». Segons ha explicat la diputada ecosobiranista, aquest afavoriment de l’educació concertada en detriment de la pública ha suposat que l’escola concertada hagi augmentat en uns 1.671 alumnes, mentre que la pública n’ha baixat 488.