L’STEI denuncia que la Conselleria elimina places d’assessors tècnics docents amb criteris «gens objectius»

L’STEI denuncia que, d’un temps ençà, el nombre d’assessors tècnics docents (ATD), això és professionals de la docència que fan feina a la Conselleria d’Educació, s’ha reduït «d’una manera alarmant» en desenes de persones.

Durant el curs passat el sindicat va demanar a la Mesa sectorial d’Educació la relació del nombre d’ATD que treballen a la Conselleria i les funcions assignades a cada lloc, sense haver obtengut cap tipus de resposta.

El sindicat ha volgut expressar el seu rebuig a «la manca de planificació, improvisació i absència de criteris objectius a l’hora de dur a terme la reducció dels assessors tècnics», un fet que suposa que els tècnics de la casa, cada cop amb un nombre més reduït, «hagin d’assumir tasques de molta complexitat i càrrega de feina amb menys efectius en plantilla».

El sindicat denuncia també que aquest fet comporta una reducció de la quota i, a efectes pràctics, un aprimament de l’Administració i l’empitjorament del servei que rep el professorat i recorda «el caos» a les adjudicacions de les interinitats del passat mes de setembre. «És només gràcies a les hores extraordinàries i a una gran implicació del personal tècnic de la Conselleria que el dia a dia s’ha pogut resoldre», apunten.

«Si la presidenta Prohens manifestà fa poc, en fer balanç dels dos anys de Govern, que les finances de les Illes estan millor que mai, no és admissible que es redueixi l’Administració amb criteris gens objectius com en el cas dels ATD i el personal dels Centres de Professorat», consideren.

A més, assenyalen que aquesta setmana encara hi ha gent que ha sabut que no continuarà com a assessor tècnic docent. Per això, l’STEI reclama que s’informi en l’àmbit de la Mesa sectorial de les places que se suprimeixen i per quin motiu. També vol saber quins serveis i programes es veuran afectats amb la reducció d’aquest personal.