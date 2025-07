Aquests són els guardonats als premis literaris Pare Colom 2025

El claustre de Sant Domingo ha estat escenari, un any més, del lliurament dels premis literaris Pare Colom, promoguts per l’Ajuntament d’Inca. Així, el premi de narrativa s’ha entregat a Manuel Brugarolas per la seva obra Emma Cross. En l’apartat de teatre, ha resultat guardonat Pau Coya amb la seva proposta Mosques. S'ha premiat també el recull Mai no hi podràs saber de Bartomeu Crespi. A més, el primer guanyador d’aquest certamen literari en la categoria d’assaig, categoria que s’ha inclòs enguany, ha resultat Tomeu Canyelles per Cavalcar l’abisme. La cultura de la droga a les Illes Balear.

«Aquesta 23a edició confirma, una vegada més, el vigor i la vitalitat d’aquest certamen, que enguany ha rebut 207 obres. Una magnífica participació que posa de manifest que som una ciutat compromesa amb la cultura i la creació literària», ha assenyalat el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

En aquest sentit, Moreno ha volgut enviar un missatge d'agraïment a totes les persones que han confiat les seves obres a aquests premis: «Sou l’ànima d’aquest projecte. Sou la prova que la literatura en català és viva, diversa i plenament activa. Gràcies per fer gran aquesta convocatòria».

Per la seva part, la regidora de Cultura, Alice Weber, ha destacat que «avui celebram molt més que literatura. Celebram l’ofici de la paraula, la força de la creació, el compromís amb la nostra llengua i el vincle profund amb la nostra terra». Així mateix, Weber ha enaltit la figura de Pare Colom, durant el seu discurs: «Els Premis Pare Colom porten el nom d’un home savi, que estimà profundament la llengua i el pensament, que entengué que parlar i escriure en català no era només un dret, sinó un deure. Avui, el seu esperit plana per aquest acte, recordant-nos que la literatura és resistència, però també esperança».

Enguany s’han presentat un total de 207 originals. En concret, han participat dels premis literaris Pare Colom 2025: 58 obres de narrativa, 99 de poesia, 42 de teatre i 8 d’assaig. Les edicions de les obres guanyadores es presentaran, com és habitual, durant la tardor coincidint amb les Fires d’Inca.

Les bases de la convocatòria d’aquests premis estableixen un premi de 3.000 euros en la categoria de narrativa i un premi de 1.200 euros en les categories de poesia, teatre i assaig. A més, les 3 obres premiades són també editades per Lleonard Muntaner Editors i després es presenten a Mallorca i Barcelona.

Aquests guardons, impulsats per l'Ajuntament d'inca en col·laboració amb Lleonard Muntaner Editors, tenen per objecte contribuir a donar un impuls a la literatura catalana, a l’hora que s’enalteix la figura de l'il·lustre poeta i lingüista Pare Colom.

L’acte de lliurament dels Premis Pare Colom 2025, presentat per l’actriu Caterina Alorda, ha comptat també amb l’actuació musical del duet format per Cristina Llabrés i Evarist Pons.

Premis literaris Pare Colom 2025

Narrativa: Emma Cros, de Manuel Brugarolas.

L’escriptor Albert Cendra desapareix misteriosament a Cadaqués després d’enviar el manuscrit de la seva última novel·la, Emma Cros, a la seva exparella Vera i al seu amic i editor Andreu Ros. Dues setmanes més tard, troben el seu cos al fons del mar, prop del Cap de Creus. Malalt de càncer terminal, Cendra havia renunciat a la medicina convencional i s’havia aïllat per escriure una novel·la amb la qual volia ajustar comptes amb el passat i imaginar un futur diferent. Emma Cros barreja ficció i realitat, i converteix l’autor, la Vera i l’Andreu en personatges de la seva pròpia obra.

Manuel Brugarolas (Barcelona, 1946) és escriptor i dramaturg. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat novel·les, relats, faules i literatura infantil, i ha obtingut diversos reconeixements en l’àmbit teatral i narratiu. Entre les seves obres destaquen «El crit», «Safari», «Banquet caníbal», «L’any del te» i «Els conills savis». En teatre, ha estat guardonat amb el Premi de Teatre de Badalona (Les altres troianes), el Premi Àngels Poch (El retorn), el Premi Pare Colom de Teatre (Els gossos) i ha estat finalista del Premi Born (La biblioteca). El 2021 va guanyar el Premi Mallorca de Narrativa amb El club de l’àngel. La seva novel·la Emma Cros ha estat distingida amb el Premi Pare Colom de Novel·la 2025. Col·labora habitualment amb la revista Sol Ixent de Cadaqués, escrivint sobre art i literatura.

Teatre: Mosques, de Pau Coya.

Mosques és un monòleg teatral que ens submergeix en la vida de Narcís, un jove que intenta emmascarar les seves inseguretats a través de la mitomania. En la seva recerca desesperada de validació externa, i amb antecedents d’un trastorn de la conducta alimentària que diu tenir superat, es veu atrapat en la xarxa de mentides que ell mateix teixeix com a mecanisme de supervivència per fugir d’una vida que detesta. Amb la tornada a la seva Girona natal per Nadal i el retrobament amb la família i el seu passat, el protagonista s’enfrontarà als seus fantasmes -les seves «mosques»-, en una travessia tragicòmica cap a l’autenticitat, l’amor propi i el desig de ser estimat sense disfresses.

Pau Coya (Palma, 1990) és diplomat en Magisteri i Màster en Estudis Teatrals. La seva obra es caracteritza per una mirada crítica i compromesa amb les realitats LGTBIQ+. És l’autor de diverses obres que han obtingut el reconeixement del públic i de la crítica arreu dels territoris de parla catalana, com ara «Pols de diamant», «Cavallet de mar o el peix invisible» i «El nom volgut». Ha guanyat, entre d’altres, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Revelació de la Crítica de les Arts Escèniques de Catalunya.

Poesia: Mai no ho podràs saber, de Bartomeu Crespí.

Mai no ho podràs saber és un llibre que busca desafiar els límits del coneixement i de la consciència humana, un homenatge a totes aquelles coses insospitades que bateguen en indrets que mai no podran ser copsats per l'ésser humà.

Bartomeu Crespí (Pòrtol, 1994) és graduat en Filosofia i en Llengua i Literatura Catalanes. Actualment exerceix de professor de secundària. Va entrar en contacte amb la poesia a l'Institut Berenguer d'Anoia en una activitat anomenada Poeta del mes. Allà coneix alguns poetes i comença a escriure els seus primers versos. Influït per poetes com Andreu Vidal, Carles Rebassa, José Ángel Valente o Rafael Cadenas, creu en la paraula poètica com a eina de superació del llenguatge, una eina que ens permet pegar grapada dins l'inefable per intentar dibuixar el que no podem percebre amb claredat.

Assaig: Cavalcar l’abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears, de Tomeu Canyelles.

Cavalcar l’abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears és un assaig que ofereix la primera aproximació històrica i cultural al fenomen de les drogues a l’arxipèlag. L’obra explora l’impacte social, econòmic i sanitari del consum i tràfic de substàncies, tot abordant el silenci documental i la manca d’estudis previs. Aprofitant els quaranta anys del Pla Nacional sobre Drogues, el llibre recorre diferents èpoques i figures —de bruixes a turistes, de pagesos a narcos— per construir un marc de reflexió crítica sobre una realitat sovint estigmatitzada i invisible, però profundament arrelada en la nostra societat.

Tomeu Canyelles Canyelles (Pòrtol, 1984) és doctor en Història per la UIB [Premi Extraordinari] i màster en Comunicació Audiovisual. Actualment, és director literari de la Nova Editorial Moll i docent al CESAG. Especialitzat en els impactes culturals del turisme i en àmbits com la música, la sexualitat, la marginalitat o la contracultura a les Balears, ha publicat nombrosos llibres i articles. Guardonat amb el Premi Ciutat de Palma d’Investigació (2019), també destaca com a guionista del documental Jo, punk (2023) i la futura sèrie Balears sota la creu gammada. Col·labora habitualment amb mitjans de comunicació i projectes de recerca cultural.