Reclamen al Govern la millora de freqüències i horaris dels serveis ferroviaris de Mallorca

MÉS per Mallorca ha reclamat al conseller de Mobilitat del Govern, José Luis Mateos, la millora dels horaris dels serveis ferroviaris, la implantació de trens semidirectes a Manacor i sa Pobla i la posada en marxa de trens fins a la mitjanit entre setmana i nocturns els caps de setmana.

Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament, el partit ecosobiranista ha recordat que el passat mes de febrer la cambra va aprovar una iniciativa de MÉS per Mallorca amb la qual el Govern es va comprometre a posar en pràctica aquestes mesures a principis d’octubre i que, ara com ara, no només no s’han posat en pràctica sinó que ni s’han anunciat.

«Després de 15 mesos al Govern, veim com la recepta del PP pels problemes de la mobilitat és la mateixa que per l'habitatge: fantasies a llarg termini i cap proposta pel present», ha etzibat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, al conseller de Mobilitat, José Luis Mateo. «Mentre vostès somien amb projectes multimilionaris per d’aquí a vuit anys, els trens van plens, fan tard i deixen de circular massa prest. I davant d'això, ni una mesura per acabar amb els retards a la xarxa, ni una proposta per allargar els serveis de tren fins a la mitjanit entre setmana», ha retret Rosa al conseller.

Rosa ha recordat que el passat mes de febrer, el Govern es va comprometre a millorar els horaris de tren, a implantar trens semidirectes a Manacor i sa Pobla i a posar en marxa trens fins a la mitjanit entre setmana i nocturns els caps de setmana, i que el passat mes d’abril l’executiu va prometre que a principis d'octubre ja hi hauria més freqüències de tren. «Som a dia 8 d’octubre i no és que no hi hagi més freqüències, és que ni tan sols les han anunciades. Quan pensa posar en marxa la millora d’horaris i de serveis que varen prometre?», ha demanat Rosa al conseller de Mobilitat.

«Promeses per d’aquí a vuit anys i cap proposta concreta per a demà dematí», ha retret Rosa, que ha recordat que la línia de tren a Manacor pateix retards diaris, sobresaturació de passatgers i manca de freqüències i que «la solució no és llevar la gratuïtat, sinó posar més trens. I vostè, s’hi va comprometre», ha afirmat Rosa. De la mateixa manera, el diputat ecosobiranista ha recordat que el Govern també es va comprometre amb els treballadors que fan torn d’horabaixa o de vespre o amb les persones que volen sortir els vespres de cap de setmana «i no poden tornar a ca seva. Vostès van prometre serveis fins a mitjanit i serveis nocturns els caps de setmana. I encara esperen».

«El Govern ha de deixar de fer promeses i gestionar la mobilitat avui i millorar avui els horaris de tren, perquè, per desgràcia no podem esperar 8 anys», ha conclòs.