El PSIB insisteix: «El PP segueix sense contestar quin tracte de favor ha donat al batle de Santa Margalida per la llicència turística del seu agroturisme»

El Grup Socialista al Consell de Mallorca ha expressat la seva «decepció» davant les declaracions del conseller de Turisme, Marcial Rodríguez, relacionades amb el Cas Monjo, l'explotació d'un agroturisme il·legal. Segons ha manifestat la portaveu Catalina Cladera, en aquest cas el PP «ha tornat a demostrar la seva manera de governar: mirar cap un altre costat i no assumir responsabilitats».

Cladera ha qüestionat les afirmacions de Rodríguez, qui va declarar que el maig de 2024 es va dur a terme una inspecció a l'agroturisme que explota Joan Monjo, batle de Santa Margalida per un acord amb el PP. «El senyor Rodríguez ha evitat respondre per què va permetre o quin tracte de favor va donar perquè es presentés un DRIAT (Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Turística) que no reunia els mínims requisits i que li ha permès operar aquest estiu», ha afirmat Cladera.

La portaveu ha insistit que el conseller Rodríguez «no ha estat capaç d'explicar quina relació hi ha amb la seva directora insular, Clara del Moral, i per què al juny es va presentar un possible DRIAT fals per encobrir una activitat irregular». La portaveu ha qualificat aquesta situació de «totalment reprovable».

En relació amb l'Ajuntament de Santa Margalida, Cladera ha tornat a demanar al Partit Popular que aclareixi la seva postura sobre si volen continuar governant amb Joan Monjo o no. També ha demanat explicacions sobre si la llicència turística de Monjo va ser utilitzada com a moneda de canvi en el pacte de govern d'aquesta legislatura entre el batle actual i el PP.