El batle de Santa Margalida, acusat d'explotar un agroturisme il·legal i sense places a Mallorca

Segons ha publicat aquest dissabte Diario de Mallorca, la família de Joan Monjo, batle de Santa Margalida amb un acord amb el PP, explota l'agroturisme Sa Talaia Blanca, que no té places turístiques, que va ser tancat el 2019 i que no figura en el registre d'empreses, activitats i establiments turístics del Consell de Mallorca. Es tractaria, per tant, de l'explotació d'un agroturisme il·legal.

Segons la investigació de Diario de Mallorca, el batle hauria mantingut reunions amb el departament d'Ordenació turística del Consell de Mallorca en relació amb la situació de l'establiment. L'establiment no figura en el registre de Turisme del Consell, però la institució al·lega que pot exercir l'activitat perquè va presentar el mes de juny la declaració responsable d'inici d'activitat (DRIAT) i està «en termini» per a esmenar deficiències.

Cal recordar que l'agroturisme fou donat de baixa el 2019. Llavors l'ordenació turística era en mans del Govern i a l'allotjament vinculat a Monjo se li va cancel·lar la inscripció en el registre de Turisme perquè no complia amb els requisits establerts legalment pels quals almenys un 50% de la superfície total construïda havia de ser anterior a l'1 de gener de 1960. El 2019, l'establiment comptava amb 14 places i ara, segons la seva web, se n'oferirien un total de 22 places.

Segons Diario de Mallorca, un dels requisits que tampoc no estaria complint la propietat de la família de Joan Monjo és la presentació del justificant d'adquisició de les places turístiques en el Consorci de Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT).