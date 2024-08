El PP insisteix en «anar més enllà de l'oferta de sol i platja i centrar la promoció turística en una oferta fora de temporada alta»

La portaveu de Turisme del PP en el Parlament, Salomé Cabrera ha volgut sortir en defensa de la política en matèria de turisme que ha fet el Govern Prohens.

En aquest sentit ha destacat que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «compleix» en turisme, ja que «assumeix el diàleg i l'escolta» sobre la gestió turística en l'arxipèlag balear, a través del pacte polític i social per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

També ha destacat que el Govern «ha demostrat una vegada més el tarannà de diàleg i escolta que caracteritza la seva gestió», destacant que ha assumit «amb valentia» el debat de la gestió en matèria turística.

En aquesta línia, ha subratllat que la líder de l'Executiu ha tengut «clar des del principi» que és necessari aplicar mesures perquè existeixi una «bona convivència» entre residents i visitants. «En el nostre programa de govern vàrem prometre gestionar de manera eficient el destí per a minimitzar les externalitats negatives i evitar una sensació de congestió o saturació incompatibles amb el benestar dels ciutadans», ha apuntat.

Igualment, Cabrera ha considerat que el PP «apel·la al turisme responsable» apostant per la qualitat i la sostenibilitat del sector. Així, s'ha referit a la col·laboració amb els ajuntaments en les zones turístiques més afectades i amb els consells insulars per a la prohibició de consum d'alcohol en la via pública, allunyant els 'party boats' gairebé a dos quilòmetres de la costa i que el ITS beneficiï als municipis que han de fer sostenible el turisme que acullen.

Finalment ha volgut posar en valor la unió de les matèries de turisme, cultura i esports en una mateixa conselleria, tal i com ha fet per a «anar més enllà de l'oferta de sol i platja i centrar la promoció turística en una oferta fora de temporada alta».