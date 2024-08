MÉS per Mallorca demana la destitució immediata de Gabriel Le Senne, citat a declarar per un delicte d'odi

Arran de la notícia de la imputació de Gabriel Le Senne per un delicte d'odi per haver esqueixat la foto d'Aurora Picornell, MÉS per Mallorca ha demanat a la mesa del Parlament que es reuneixi de forma urgent per avançar la data en què s'ha de debatre la destitució de l'encara president de la cambra.

En aquest sentit, el portaveu parlamentari i coordinador general dels ecosobiranistes, Lluís Apesteguia, ha reclamat al PP de Marga Prohens que els seus dos representants a la mesa se sumin a l'esquerra i abandonin «una absurda i indecent estratègia de dilació d'un debat que fa mesos que s'hauria d'haver tengut» i que ara mateix està previst per dia 3 de setembre.

Així, MÉS per Mallorca ha proposat que el debat tengui lloc dia 14 d'agost, per a què tots els diputats que són fora tenguin la possibilitat de tornar; «és una situació extraordinària davant la qual no s'hi val cap tipus d'excusa, i repetim el mateix que repetim des del 18 de juny: per la dignitat de les institucions i de la nostra democràcia, Gabriel Le Senne no ha de seguir ni un dia mes al capdavant del Parlament», ha afegit Apesteguia.

En aquest sentit, els ecosobiranistes han exigit al PP que aclareixi la seva posició i «abandoni el tacticisme». «Ens pertoca a tots els diputats retornar la dignitat a la seu de la sobirania popular de les Illes Balears, però especialment al PP, que va decidir entregar-ne la presidència a VOX; cal que siguin valents, reconeguin aquella errada i se sumin a nosaltres per rectificar-la, perquè si no es fan corresponsables de l'actuació agressiva i antidemocràtica de Le Senne», ha conclòs Apesteguia.