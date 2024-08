Le Senne és citat a declarar com investigat per un presumpte delicte d'odi per rompre la foto d'Aurora Picornell

El president del Parlament, Gabriel Le Senne, ha estat citat a declarar com investigat per un presumpte delicte d'odi, el pròxim 27 de setembre, en els Jutjats de Via Alemanya, segons han indicat des del col·lectiu 'Estimada Aurora' als mitjans de comunicació.



La citació del Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma es produeix arran de la denúncia penal interposada per l'Associació Memòria de Mallorca, juntament amb les famílies d'Aurora Picornell i d'Antònia i Maria Pascual, d'una banda, i de la querella presentada pel col·lectiu 'Estimada Aurora', per un altre, contra Le Senne per un presumpte delicte d'odi.



En concret, per haver arrencat una fotografia de la sindicalista i militant del Partit Comunista Aurora Picornell i les Roges del Molinar que la vicepresidenta segona de la Cambra balear, la 'socialista' Mercedes Garrido, tenia posada en el seu ordinador durant el debat de presa en consideració de la proposició de llei de VOX per a derogar la llei de memòria democràtica, en un ple del passat 18 de juny.



Així, Le Senne haurà de comparèixer el pròxim dia 27 de setembre, a les 09.30 hores, en els Jutjats de Via Alemanya, per a respondre, en qualitat d'investigat, a les preguntes del jutge d'Instrucció número 1 de Palma, de la fiscalia i de les Acusacions Popular i Particular, exercides pel col·lectiu 'Estimada Aurora' i per l'Associació de Memòria Democràtica de Mallorca i els familiars d'Aurora Picornell i d'Antònia Maria Pascual, respectivament.



També, el 27 de setembre, a les 11.30 hores, està citada a declarar davant el mateix jutge, encara que en qualitat de testimoni, la diputada Mercedes Garrido, membre de la Mesa del Parlament, a qui Le Senne va arrencar la fotografia d'Aurora Picornell.



El col·lectiu 'Estimada Aurora', impulsat per l'advocat i escriptor Sebastià Frau i format per més de 50 professionals de diferents àmbits, ha valorat molt positivament aquest «primer pas» per a dilucidar la responsabilitat penal del gest del diputat de VOX i president del Parlament contra les víctimes de la repressió franquista. El Jutge d'Instrucció número 1 de Palma ha signat aquesta interlocutòria el passat 6 d'agost.