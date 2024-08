El PP insta l'oposició a «rebaixar la crispació» i torna a donar llargues sobre la destitució de Le Senne

El portaveu del Partit Popular al Parlament de les Illes Balears, Sebastià Sagreras, ha aprofitat la seva intervenció durant la Diputació Permanent per a instar l'oposició a «rebaixar el to i el nivell de crispació que han mantengut durant el primer any de legislatura».

Sagreras ha convidat als seus contraris a «reflexionar de manera individual i col·lectiva», i a fer que el pròxim període de sessions «destaqui per la sintonia, més enllà de les diferències ideològiques» per cercar solucions als problemes dels ciutadans «tal com ha fet el PP des del primer dia, ha assegurat el portaveu.

La Diputació Permanent s'ha celebrat per votar a favor de la celebració d'un Ple Extraordinari en el qual discutir la remoció de Le Senne perquè, segons el PP, «és una nova oportunitat per a passar pàgina a un capítol que mai hauria d'haver ocorregut», fent referència a l'episodi de violència contra la fotografia d'Aurora Picornell.

Pel que fa al posicionament del partit en aquesta qüestió, Sagreras ha tornat a donar llargues: «Definirem el nostre vot el mes de setembre, encara que, per a entrar mínimament en el fons de la qüestió, el Grup Parlamentari Popular ja vam dir que el comportament del president del Parlament va ser desafortunat i inadequat, els membres de la Mesa han de guardar les formes i ser imparcials», ha conclòs el portaveu del PP.