Es deixa per a setembre la votació sobre la destitució de Le Senne

La Diputació Permanent ha acordat per unanimitat la convocatòria del ple extraordinari on es votarà la destitució del president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), amb protestes de l'oposició per la data -3 de setembre-, que s'ha decidit al final de la sessió. L'esquerra creu que el PP i VOX volen donar-se marge per a «negociar» i els han desafiat a convocar el ple aquest mateix agost. Cal remarcar que es debatrà dos mesos i mig després de la seva presentació i només una setmana abans que comenci el període ordinari de sessions.

Le Senne s'ha excusat que «per les gestions realitzades» considerava que «el millor serà mantenir la data» plantejada. «Sé que no hi ha consens total, potser faig una ronda de contactes», postil·lava, tot i que després s'ha habilitat el dia 3, amb el vot en contra de les dues representants del PSIB de la Mesa.

L'oposició vincula aquest debat amb l'estat de les relacions entre el PP i VOX, després del cisma entre les dues forces a les autonomies. «El PP està fent un càlcul purament mercantil de si es pot permetre trencar del tot amb VOX, veure quin preu cobraran per no deixar caure Le Senne», resumia el diputat de Més per Menorca Josep Castells.