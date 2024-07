El PSIB insta l'IMAS a planificar millor l'acollida de menors, «per mandat legal»

La portaveu del PSIB-PSOE al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha instat a l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) a fer una millor planificació «per no haver d’improvisar operatius per acollir correctament els menors nos acompanyats» que arriben a l'illa i que ha d'atendre per mandat legal.

Cladera, en roda de premsa, ha considerat que a banda de demanar recursos al Govern espanyol, el Consell hauria d'apel·lar a Prohens i Cirer perquè «és el Govern qui té les competències en matèria d'immigració», ha dit la portaveu.

També ha insistit de nou a dir que cal que «Galmés rompi amb VOX al Consell perquè pugui fer la política social que pertoca i no d'amagat o amb el nas tapat per no fer enfadar als seus socis d'ultradreta», ha sentenciat. «Sembla que Bestard i Gili volen conservar la seva cadira a qualsevol preu, i els és igual la política que marca Abascal», ha seguit Cladera.

Per acabar, ha considerat que es tracta d'una «contradicció enorme» que VOX no actuï de la mateixa manera al Consell de Mallorca que a la resta de l'Estat espanyol, on ha romput els pactes amb el PP.