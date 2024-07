Cladera destaca la contradicció de VOX que romp el Govern mentre el Consell acull migrants menors no acompanyats

La portaveu del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha considerat que l'acolliment per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 34 menors migrants no acompanyats que en les darreres hores han arribat a Mallorca mostra la «incompatibilitat» de la presència de VOX en el govern de la institució insular.

La portaveu socialista en el Consell ha mostrat el seu suport a l'acolliment dels 34 menors no acompanyats que presta l'IMAS.

«És allò que toca i que cal fer, atendre els menors, perquè és la prioritat», ha manifestat. No obstant això, s'ha mostrat contrariada perquè una vegada més l'IMAS reaccioni «tard i malament» davant una situació d'emergència que «s'hauria d'haver previst».

Així, ha considerat que l'habilitació de llits en una de les plantes desocupades de la Bonanova per a acollir aquests menors d'edat migrants «és un despropòsit», perquè els protocols d'atenció d'aquests joves desaconsellen que puguin conviure amb persones d'edat avançada dins d'un mateix recinte.

El desitjable, per a Cladera, seria que el Consell ja hagués habilitat centres petits, exclusivament dedicats a aquests menors, amb personal especialitzat. I, no obstant això, el conseller insular de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, «vagi una vegada més a remolc, en una situació que es podia preveure que es produís», ha lamentat.

Els Socialistes de Mallorca han demanat repetidament que es regularitzin tots els centres d'atenció dels menors no acompanyats a l'illa i que aquests es dotin de tots els serveis que demandin aquests joves, que arriben a l'illa en una situació de gran vulnerabilitat, han emfatitzat.

En l'actual context polític, VOX a nivell estatal ha romput tots els pactes amb el PP, precisament per la discordança expressada per Abascal respecte a la política d'atenció a menors no acompanyats de Feijóo.

«Inversemblantment», no obstant això, «sembla que el que expressa Abascal, no és el mateix que defensa el secretari general de VOX a les Balears, Antonio Gili, i el vicepresident del Consell, Pedro Bestard», que defensen la seva presència «excel·lentment remunerada» en la institució insular, fent «cas omís» a Abascal, i negant-se a abandonar l'equip de govern insular que integra amb dos consellers executius, malgrat que l'IMAS fa la feina amb els menors no acompanyats de la qual ells abominen, segons Cladera.

«El culpable de tota aquesta contradicció no és un altre que el president del Consell, Llorenç Galmés, que es pensa que pot aguantar una situació que és insostenible, simplement pel seu profit personal, per a retenir la seva cadira de president», ha considerat la portaveu socialista en la institució insular.

«Fa 15 dies en el Debat de Política General ja vaig demanar a Galmés que trenqués amb els feixistes del Consell. Ara la situació encara s'ha tornat més contradictòria i insostenible, i Galmés és l'únic responsable», ha conclòs.