El PSIB-PSOE torna a exigir la dimissió immediata de Le Senne per tenir una causa penal oberta

«Cap president de Parlament ha estat amb una causa penal oberta per l'exercici de la seva responsabilitat», han reclamat aquest dimecres des del PSIB-PSOE, exigint a Prohens que «no en sigui còmplice i que aprovi la revocació», amb els vots que Francina Armengol li ha ofert.

El portaveu diputat del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha tornat a demanar la dimissió del president del Parlament, Gabriel Le Senne, després que el Jutjat número 1 de Palma hagi obert investigació del membre de Vox per presumptes delictes d’odi després d'arrabassar, rompre i tirar a terra una fotografia d'Aurora Picornell.

Negueruela ha insistit que «el PP no hauria de permetre que Le Senne arribi al 18 de juliol essent president», essent el dia que el jutge ha fixat perquè les parts ratifiquin la denúncia per delictes d’odi contra el president de Vox. La pròxima Junta de portaveus està fixada per al dia 17 de juliol, i des del PSIB han instat al PP a aprofitar la data per aprovar la convocatòria d’un plenari extraordinari o de la Diputació Permanent per debatre i aprovar la revocació del president del Parlament.

«Aquestes coses passen quan poses a feixistes a les institucions», ha afirmat Negueruela recordant que «el PP és còmplice de mantenir aquesta situació d’indignitat». Els diputats del PSIB han comparegut en haver acabat la reunió de la Mesa del Parlament, i Mercedes Garrido ha indicat que Vox i PP han rebutjat totes les propostes amb relació al cas: «el PSIB-PSOE ha sol·licitat un informe dels lletrats del Parlament sobre els fets, que ha estat rebutjat per Le Senne», qui hi ha participat malgrat ser part afectada.

D’altra banda, la diputada Garrido ha recordat a Le Senne que si no convoca un plenari de manera urgent per celebrar aquest debat «pot incórrer en un delicte de prevaricació, per negar-se a convocar i posar el punt a l’ordre del dia». Per altra banda, el PP tampoc ha permès que s’accepti la petició del Grup Socialista perquè el Parlament es personi com a part implicada de la denúncia per delictes d’odi de Le Senne.