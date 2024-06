Memòria de Mallorca i les famílies Picornell i Pascual denuncien penalment Le Senne

L'Associació Memòria de Mallorca, juntament amb les famílies d'Aurora Picornell i d'Antònia i Maria Pascual, ha interposat aquest dijous al jutjat de guàrdia una denúncia penal per delicte d'odi contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne.

Le Senne va va arrabassar, rompre i tirar a terra una fotografia d'Aurora Picornell i de les germanes Antònia i Maria Pascual, la qual estava exhibida a la portada de l'ordinador de la diputada Mercedes Garrido. Aquest acte, segons l'Associació Memòria de Mallorca i les famílies afectades, demostra una manca de respecte cap a tres dones que foren víctimes de greus violacions dels drets humans, assassinades i desaparegudes durant molts anys.

L'incident ha causat un gran dolor a les famílies Picornell i Pascual, així com a la ciutadania que el president del Parlament se suposa que representa. En aquest sentit, l'Associació Memòria de Mallorca i les famílies consideren que el comportament de Le Senne constitueix un delicte d'odi, tal com està tipificat jurídicament. Per aquest motiu, l'associació i les famílies han decidit exercir el seu dret a presentar una denúncia penal.

En un comunicat, l'Associació Memòria de Mallorca ha expressat la seva solidaritat amb totes les víctimes del cop d'estat i del franquisme. Així mateix, ha reafirmat el seu compromís amb els principis dels drets humans: la Veritat, la Justícia, la Reparació, les Garanties de no repetició i la Memòria.