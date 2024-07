[VÍDEO] Publiquen un vídeo per a denunciar els «retrocessos» en el primer any de Govern de Prohens

Amb motiu del primer any de Govern de Marga Prohens, el PSIB-PSOE ha llençat un vídeo a les seves xarxes socials per a denunciar «els retrocessos i les incoherències» de l’Executiu del PP, «sota les ordres de VOX».

El PSIB considera que en només un any, el Govern de Prohens «ha creat problemes molt seriosos on no existien, com la segregació lingüística en l’àmbit educatiu, la derogació de la llei de memòria democràtica o el tancament de l’oficina anticorrupció, mentre que també ha agreujat els problemes ja existents, com la precarietat laboral amb l’eliminació del pla de lluita, l’encariment dels preus de l’habitatge tenint eines per limitar-los, la manca d’aigua, la saturació turística, els excessos o la turistificació de la Serra de Tramuntana».

Al vídeo, publicat a les xarxes socials amb el títol 'Un any de desgavell Prohens', es posen de manifest «les nombroses contradiccions de la presidenta, qui ha assegurat en moltes ocasions que no se la trobarà en la confrontació lingüística però, en canvi, en només un any ha tengut les dues principals manifestacions dels darrers deu anys, contra els atacs al català i a favor d’un habitatge digne».

El PSIB remarca que l’habitatge «marca una altra de les grans incoherències de l’Executiu, amb els preus que continuen augmentant de forma desorbitada mentre Prohens es continua negant a aplicar les eines que facilita la llei estatal d’habitatge per limitar l’increment de preus del lloguer». De fet, tal com es veu en les imatges del vídeo, la consellera Marta Vidal va reconèixer que els preus continuaran pujant, sense cap acció prevista per part del seu departament, la qual cosa se suma a la paralització dels habitatges de protecció oficial.

Un altre dels ítems que per al PSIB marcarà la legislatura de Prohens és el fet de «perdonar imposts als poderosos, la qual cosa suposarà més dèficit quan el PP va rebre uns comptes de la comunitat completament sanejats».

En l’àmbit mediambiental, el PSIB destaca que mentre la presidenta diu una cosa de paraula, com la necessitat de posar límits, en fa totalment la contrària, «com ampliar el port de Palma, eliminar el tramvia de Palma, posar facilitats al turisme d’excessos o incrementar la pressió humana i la destrucció territorial de les illes a través del decret llei de depredació administrativa».

Finalment, assenyalen que les formes de governar de Prohens es veuen reflectides en dos fets importants «com és el tancament de l’Oficina Anticorrupció després que es destapés la trama de Campos, o el manteniment de Gabriel Le Senne com a president del Parlament per part de la presidenta després de l’atac violent d’aquest contra dues diputades socialistes i contra un símbol de la repressió franquista com és Aurora Picornell».