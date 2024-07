Prohens commemora el primer any de Govern: «Aquesta terra és avui millor que fa un any: més drets, més llibertat i menys imposicions»

La presidenta del Partit Popular de les Illes Balears, Marga Prohens, ha clausurat l'acte de commemoració del primer aniversari del Govern assenyalant que, «si una cosa ha definit aquest any, és el compliment de la paraula donada». «Aquesta terra és avui millor que fa un any: més drets, més llibertat i menys imposicions», ha apuntat Prohens.

«Hem demostrat que no només hi ha altres polítiques, sinó, també, una altra manera de fer política: centrada en allò que importa, en les necessitats reals dels ciutadans, i basada en el compliment valent dels nostres compromisos», ha subratllat Prohens; qui ha assegurat que «no hi ha major satisfacció que veure com aquella línia del programa de govern es converteix en una realitat i canvia vides» i que, «enfront d'aquells que deien que hi hauria retallades i retrocessos, no sols no ha estat així, sinó que s'ha avançat en drets».

Prohens ha volgut destacar «les més de 7.000 famílies que han aprofitat l'eliminació de l'Impost de Successions i Donacions, els més de 600 joves menors de 30 anys que s'han estalviat l'Impost de Transmissions en la compra del seu primer habitatge, els 400.000 contribuents que s'han beneficiat de l'aprovació de noves deduccions de l'IRPF o els 1.500 autònoms que ho han fet de la quota zero per als dos primers exercicis».

En aquest sentit, la presidenta del Govern ha assegurat que l'executiu autonòmic «continuarà abaixant impostos, malgrat que a Pedro Sánchez no li agradi». «Ho farem sense renunciar a un finançament que tingui en compte la nostra insularitat, la nostra població flotant i que som l'Espanya que s'omple», ha reivindicat Prohens i ha advertit que «ens trobarà davant si, mentre negocia amb altres comunitats bilateralment, s'atreveix a perjudicar els ciutadans de les Illes Balears».

D'altra banda, la també presidenta del PP Balears ha volgut posar en valor algunes de les mesures implementades pel Govern durant aquest primer any de legislatura: «La gratuïtat de tota l'etapa educativa de 0 a 3 anys, l'estratègia de captació i fidelització de professionals sanitaris, la subvenció de l'oci adaptat per als menors amb discapacitat o la nova ajuda de 1.000 euros mensuals per a les persones amb diagnòstic d'ELA». Així mateix, Prohens ha destacat la constitució de la Mesa pel Pacte polític i social per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears.

No obstant això, Prohens no ha fet referència a mesures tan polèmiques i rebutjades per la societat, durant aquest primer any de Govern, com el pla de segregació lingüística a les aules, el tancament de l’Oficina Anticorrupció o la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.