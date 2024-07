Les associacions de pares i mares d'alumnes critiquen la gestió educativa del Govern

L'assemblea de COAPA Balears, la confederació que agrupa les federacions d’associacions de famílies d’alumnes de les Illes Balears, ha fet balanç del primer curs escolar de la nova legislatura.

Destaquen que ha estat marcat per canvis estructurals a la Conselleria d'Educació, que han suscitat dubtes sobre les prioritats reals. Fan especial menció a les retallades al servei de convivència, afectant Eivissa i Menorca, i a la implantació del polèmic pla pilot d'elecció o segregació per motius de llengua.

Sobre l'ampliació de la gratuïtat per als cursos 0-3 anys, han valorat que els problemes d'oferta no s'han anticipat, especialment en centres públics en comparació amb els privats. Això, diuen, fa que sorgeixin preocupacions sobre l'equitat en l'accés a aquestes places.

Per altra banda, lamenten que la creació de la Mesa de participació d'educació inclusiva no hagi estat efectiva, ja que s'han produït retards en el reglament i les reunions. No s'ha avançat amb una nova normativa d'educació inclusiva, malgrat les necessitats dels centres educatius.

A més, subratllen que la planificació d'infraestructures educatives continua sent un punt crític, amb mancances en espais i condicions que afecten la qualitat educativa i les condicions laborals del professorat.