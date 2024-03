Les associacions de pares i mares d'alumnes rebutgen la segregació lingüística a les aules: «És una aberració pedagògica»

La Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (Coapa) de les Balears ha mostrat el seu rebuig a la implementació del pla de segregació lingüística, que ha titllat d'«aberració pedagògica» i ha asseverat que «no té cap mena de sentit».

D'aquesta manera, s'ha expressat la presidenta de FAPA Mallorca i Coapa Balears, Cristina Conti, abans d'entrar a la reunió que havien de mantenir aquest dimarts les agrupacions de pares d'alumnes, amb els representants de la Conselleria per a tractar aquest i altres assumptes.

La presidenta ha assenyalat que a la seva agrupació varen rebre divendres la documentació d'aquest projecte que tractarien aquest dimarts a la Mesa Sectorial d'Educació, de manera que «no han tengut temps material per analitzar-lo».

Conti, qui ha acudit a la reunió amb una samarreta verda amb el lema 'La llengua no es toca', ha mostrat el seu «rebuig total» a aquest projecte, ja que, segons ella, els 60 milions d'euros que porta aparellats la seva implantació a Primària durant el curs 2024-2025 s'haurien de destinar a «centres i nins», cosa que ha anunciat que «faran veure a les autoritats i a la ciutadania» perquè «aquesta no és forma de cuidar les escoles, els docents i els nins».

En aquest sentit, ha indicat que treballen amb la Xarxa Educativa per la Llengua per a estendre la campanya informativa, adreçada a les famílies, en què es reivindica que el sistema educatiu actual «treballa per a garantir l'aprenentatge i l'ús de les dues llengües per igual».

Conti ha puntualitzat que «a la vista està que ara no hi ha cap monolingüe en català a les Balears», per la qual cosa ha demanat que «no es reforcin discursos esbiaixats cap a una ideologia política», perquè «no es pot fer ideologia a les aules».