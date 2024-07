L'oposició demana que es convoqui el Consell de Cooperació de les Illes Balears i es recuperi l’ajuda humanitària a Palestina

Els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han registrat una Proposició no de Llei perquè el Govern convoqui el Consell de Cooperació de les Illes Balears per tal que es torni a incloure l’ajuda humanitària a Palestina.

Els grups de l’oposició denuncien que el Govern va aprovar el pla anual de cooperació sense haver convocat aquest òrgan ni desenvolupar el pla estratègic de cooperació, com marca la llei 8/2023 i que, a més, el pla anual ha eliminat, de facto, l’ajuda humanitària a Palestina en excloure de la convocatòria del Programa Mediterrani de 2024 a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina i Orient Pròxim (UNRWA), que sí que havia estat inclosa en convocatòries anteriors, impossibilitant així que arribi a la població palestina.

Per això, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem demanen que el Govern convoqui el Consell de Cooperació amb la màxima celeritat, donant compliment a la normativa actual que regula aquest òrgan de participació en l'àmbit de la cooperació, i que la Conselleria d’Afers Socials incorpori l’ajuda humanitària a la població de Gaza en el pla operatiu, donant així compliment a l'estratègia de cooperació per a la transformació global a la Mediterrània 23/26.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista Omar Lamin ha explicat que el Consell de Cooperació de les Illes Balears és un pilar fonamental per a la participació ciutadana, «i és inacceptable que el PP intenti relegar la representació dels partits polítics i reduir la presència de les entitats». Lamin ha recordat que «en aquests moments crítics, és imprescindible reforçar la cooperació internacional de les Illes Balears amb Palestina i amb totes les nacions necessitades arreu del món».

Per part seva, la diputada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Marta Carrió, ha denunciat que «el poble de Palestina està patint un genocidi i règim d’apartheid per part de l’Estat d’Israel i es fa més imprescindible que mai mantenir i incrementar l’ajuda humanitària a la zona».

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha afirmat que «el govern juga un paper important en la promoció i la protecció dels drets humans de totes les persones, i per això no podem permetre que el govern Balear elimini l’ajuda humanitària a Palestina, a tot un poble que fa dècades que està sotmès i que viu avui un autèntic genocidi».

Cristina Gómez, diputada d'Unides Podem, ha remarcat els dos objectius de la iniciativa. Per una banda, cerca «impedir que la Conselleria d'afers socials es carregui el Consell de Cooperació i, alhora, que s'actuï sense planificació estratègica». Per l'altra, Gómez apunta «la gravetat de deixar sense ajut UNRWA, organització que fa feina a peu de carrer per ajudar la població gaziana, i més que passi en ple genocidi».