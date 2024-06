MÉS per Mallorca denuncia que el Govern ha eliminat l’ajuda humanitària a Palestina en excloure de la convocatòria del Programa Mediterrani de 2024 a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina i Orient Pròxim (UNRWA), que sí que havia estat inclosa en convocatòries anteriors, impossibilitant així que l’ajuda arribi a la població palestina.

El partit ecosobiranista ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament perquè la Conselleria de Famílies i Afers Socials modifiqui el pla anual de cooperació i inclogui l’ajuda humanitària a Palestina per tal de complir amb les funcions que li correspon en matèria de cooperació i en compliment de l’estratègia de cooperació per a la transformació global de la Mediterrània 23/26.

«El poble de Palestina està patint un genocidi i règim d’apartheid per part de l’Estat d’Israel i es fa més imprescindible que mai mantenir i incrementar l’ajuda humanitària a la zona, és impresentable que el Govern elimini l’ajuda humanitària a la població palestina», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. En aquest sentit, el partit ecosobiranista ha denunciat que el Govern ha eliminat l’ajuda humanitària a Palestina en excloure de la convocatòria del Programa Mediterrani de 2024 a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina i Orient Pròxim (UNRWA). De fet, la UNRWA sí que havia estat inclosa en convocatòries d’anys anteriors, per exemple, en la de 2023-2024, i en eliminar-la com a entitat sòcia del Programa Mediterrani i no incloure cap altra organització que treballi a Palestina, el Govern ha eliminat de facto l’ajuda humanitària a la zona.