El PP es nega a prolongar la moratòria turística a Menorca

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha presentat aquest dimarts una Proposició no de llei en relació amb la moratòria turística, que des del 2022 ha paralitzat la creació de noves places turístiques a Menorca.

La iniciativa dels menorquinistes demanava al Govern de les Illes Balears mantenir aquesta suspensió temporal d’inici de noves activitats turístiques. La proposta, però, ha estat rebutjada amb els vots en contra de PP i VOX.

La moratòria, a més de suspendre la creació de noves places turístiques, dona un període de quatre anys al Consell Insular de Menorca perquè aquest reavaluï la capacitat de càrrega d’allotjament turístic de l’illa.

Castells ha defensat que «Menorca és l’única illa que no disposa d’una borsa de places turístiques i, en conseqüència, és necessari que el Consell Insular reavaluï la capacitat de càrrega d’allotjament turístic de l’illa i fixi un màxim de places que respecti els límits que té l’illa».

El portaveu també ha lamentat que el PP s'hi oposi: «la hipocresia del Govern Prohens queda totalment destapada quan adopta un discurs on parla de límits, però a l’hora de demostrar-ho amb polítiques efectives, no hi són ni se’ls espera».

Per acabar amb la seva intervenció, Castells ha assegurat que «les intencions del PP són vendre fum a la ciutadania d’aquestes illes, mentre per davall continua amb les seves pretensions de creixement turístic i especulació urbanística de sempre».