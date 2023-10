Més per Menorca demana al Govern que mantengui la moratòria turística

Més per Menorca ha registrat, tant al Parlament com al Consell Insular de Menorca, les corresponents iniciatives per a demanar al Govern que mantengui la vigència de la moratòria turística aprovada l’any 2022. Els menorquinistes són conscients del pes que representa l’activitat turística per a Menorca, però consideren fonamental evitar la massificació turística que s’ha produït les darreres temporades.

En paraules de Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell, «durant els darrers anys s’ha produït un canvi en el model turístic de l’illa, en el qual ha agafat més importància el visitant que agafa el cotxe, es desplaça, visita les cales verges i els centres dels pobles. Aquest nou perfil presenta alguns avantatges, però a la vegada té un impacte més fort sobre el territori, els recursos naturals i les infraestructures i serveis de l’illa, a més d’encarir l’accés a l’habitatge per als residents». Per aquest motiu, «volem que el turisme sigui compatible amb el benestar dels residents i amb la preservació de l’entorn natural: el turisme no pot créixer en quantitat fins a l’infinit. Els turistes també agrairan no trobar-se una illa massificada quan arriben aquí», ha afegit el representant menorquinista.

La moratòria, a més de suspendre la creació de noves places turístiques, dona un període de quatre anys al Consell Insular de Menorca perquè aquest reavaluï la capacitat de càrrega d’allotjament turístic de l’illa. Per aquest motiu, la moció de Més per Menorca també insta l’equip de govern del Consell perquè complesqui amb aquest deure, fixi un sostre de places turístiques i crei una borsa per gestionar aquestes places. Per a fer-ho possible, els menorquinistes consideren que aquesta capacitat de càrrega s’ha de calcular a partir dels límits reals que té Menorca. En paraules de Josep Juaneda, «alguns exemples d’aquests límits són l’abastiment d’aigua o la sobresaturació que pateixen el 39% de les platges menorquines durant l’estiu: segons els darreres estudis, Cala Mitjana està al 476% de la seva capacitat de càrrega, Macarelleta al 430% i Cala’n Turqueta al 250%».

Per altra banda, els menorquinistes també han fet èmfasi en la qüestió de l’habitatge, ja que temen que l’aixecament de la moratòria serveixi per a legalitzar milers de places de lloguer turístic. En paraules de Juaneda, «si a la vegada que s’aprova el decret llei de mesures d’habitatge, s’aixeca la suspensió de noves activitats turístiques a Menorca i es posen milers de cases al lloguer turístic, és impossible que els residents puguin accedir a l’habitatge». Cal recordar que actualment hi ha unes 28.000 places legals de lloguer turístic a Menorca, el que representa més d’una tercera part del total.

Aquest moviment de Més per Menorca es produeix després de l’anunci del conseller de Turisme del Govern que la moratòria de Menorca es podria derogar abans que la moratòria de les altres illes. Els menorquinistes consideren, en canvi, que la moratòria més necessària és la de Menorca, atès que la suspensió de creació de noves places a Menorca no afecta el creixement a les ARTs de les zones costaneres. A més, Menorca és l’única illa que no disposa d’una borsa per a la gestió de les places turístiques.