El Pi Palma: «Les places són per als ciutadans no per a taules i cadires»

El Pi Palma reclama a l’Ajuntament que no ampliï les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat. Davant la intenció de l’equip de govern de Cort d’autoritzar aquesta ampliació, El Pi assegura que «Cort diu una cosa i fa la contrària i pren per beneits els ciutadans de Palma».

«Consideram una burla que l’Ajuntament digui que vol combatre la saturació i es dediqui a saturar les places de Ciutat amb taules i cadires dels bars i restaurants de la zona», expliquen des del comitè d’El Pi Palma.

Per això, El Pi demana mesura. «Ni la Llotja ni Drassanes han d’augmentar l’ocupació de la via pública. L’ús públic ha de poder ser compatible amb la restauració», recorden. «No es tracta de prohibir les terrasses com volia l’esquerra la legislatura anterior, ni de regalar tot l’espai públic als negocis privats. El Pi demana una cosa revolucionària aquests dies: equilibri», han sentenciat.