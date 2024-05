PP-Vox i l'abstenció del PSOE impedeixen reduir vols i passatgers dels aeroports de les Balears

Els vots en contra de PP i Vox, juntament amb l'abstenció del PSOE, han impedit l'aprovació de la proposició no de llei presentada per MÉS per Mallorca al Parlament. La proposta tenia com a objectiu reduir de manera urgent el nombre de vols i passatgers als aeroports de les Illes Balears, especialment durant els mesos de major afluència turística, d'abril a setembre. També es pretenia reduir les hores d'operativitat dels aeroports durant la temporada turística, posar fi als vols privats i paralitzar immediatament totes les obres i projectes d'ampliació dels aeroports de les Illes.

Durant el debat, el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, va defensar la necessitat d'adoptar mesures urgents per fer front al col·lapse turístic. «Mallorca ja no està massificada, Mallorca viu el col·lapse. No vivim del turisme, malvivim del turisme i és imprescindible adoptar avui mesures urgents i contundents de decreixement turístic», va afirmar Rosa. Va criticar també la inacció del Govern de Prohens, que, segons Rosa, "parla de fer estudis i tenir dades" mentre la situació es deteriora.

La proposta de MÉS per Mallorca incloïa diverses mesures, entre les quals:

- Reduir el nombre de vols i passatgers dels aeroports de les Illes Balears durant els mesos d'abril a setembre.

- Reduir les hores d'operativitat dels aeroports durant la temporada d'estiu.

- Posar fi als vols privats.

- Paralitzar totes les obres i projectes d'ampliació dels aeroports de les Illes Balears.

Tots aquests punts van rebre el suport de MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, però van ser rebutjats per PP i Vox, mentre que el PSOE es va abstenir.

Un punt de la proposta que va rebre suport majoritari va ser el que exigia que les Balears participin en la gestió de ports i aeroports, tal com preveu l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta part de la proposta va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris, excepte Vox.

Finalment, la proposició també instava el Parlament a manifestar-se en contra dels processos de privatització en sectors estratègics, com la gestió aeroportuària, i demanava al Govern de l'Estat que iniciés un procés de reversió de les privatitzacions. Aquest punt no va ser aprovat pels vots en contra de PP i Vox.

Tot i l'esforç de MÉS per Mallorca per abordar el col·lapse turístic i la massificació, la seva proposta no va obtenir el suport necessari per ser aprovada en el Parlament. La discussió posa de manifest les diferències entre els partits sobre com gestionar el turisme i la infraestructura aeroportuària a les Illes Balears.