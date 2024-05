Vera fa una valoració «satisfactòria» del pla de segregació lingüística malgrat el massiu rebuig de la comunitat educativa

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha fet una valoració «satisfactòria» de pla pilot de 'lliure elecció de llengua', malgrat el massiu rebuig que ha mostrat la comunitat educativa.

Així ha respost Vera aquest dimarts al ple del Parlament després de ser demanat per la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon per la resposta dels centres i la comunitat educativa al pla de segregació lingüística a les aules.

En aquesta línia, el conseller s'ha remès a les seves explicacions els mesos passats en seu parlamentària, remarcant que ara es posarà en marxa el pla als centres que l'hagin sol·licitat i que compleixin els requisits i, posteriorment, s'avaluarà el pla i debatran les valoracions.

Igualment, Ramon ha reclamat que els 60 milions d'euros previstos per al pla de segregació lingüística es destinin a atendre les «necessitats reals» dels centres i «no a les concertades i privades que volen segregar».