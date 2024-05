Cap de les escoles cooperatives de les Balears s’ha adherit al pla de segregació lingüística

Les cooperatives d’ensenyament diuen no al pla de segregació lingüística a les aules. Com ja havia avançat la sectorial d’ensenyament de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB), cap de les escoles cooperatives d’arreu de les Illes Balears s’ha adherit al pla pilot de 'lliure elecció de llengua' proposat per la Conselleria d’Educació per al proper curs escolar.

«La nostra postura sempre ha estat la de defensar la llengua catalana com a llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge als nostres centres. A més, aquests assumeixen que la llengua catalana ha de ser també la llengua que s’ha d’emprar en altres contextos del centre i de la societat en general», han assenyalat.

«Tot i que els informes IAQSE fan una valoració negativa de la competència lingüística actual a les Illes, des de la sectorial pensam que no és responsabilitat del model lingüístic actual a les escoles i per això consideram que el pla no és en cap cas necessari i no correspon a una voluntat pedagògica», remarquen.

Per tot això, UCTAIB apunta que continuarà «treballant per incentivar i per donar a conèixer l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular a les nostres escoles cooperatives i garantint així la pervivència de la nostra llengua a l'àmbit educatiu i per consegüent a tota la societat».