Els centres educatius concertats també rebutgen la segregació lingüística a les aules

Els intents de segregar els alumnes per raó de llengua ja varen fracassar durant la legislatura amb José Ramón Bauzá i, en la present, i malgrat els esforços del Govern de Prohens per comprar voluntats, els plans segregacionistes tornen a topar-se amb la realitat: el rebuig de la immensa majoria.

El sindicat STEI ja va donar a conèixer que un total de 207 col·legis de les Balears d'un total de 221 (93,6 per cent) han expressat la seva voluntat de no adherir-se a l'anomenat 'pla pilot d'elecció de llengua' i només 14 estan pendents de la decisió que prenguin els claustres.

«La informació recollida no ofereix cap mena de dubte: les escoles donen l'esquena al pla», assenyala el sindicat.

Ara, Diario de Mallorca ha desgranat com l'escola concertada també dona l'esquena a la segregació lingüística amb unes xifres d'adhesió al pla molt reduïdes. Només vuit centres de la patronal concertada CECEIB han sol·licitat sumar-se al pla pilot, entre ells els d'Aixa i Llaüt (vinculats a l'Opus) i el Santa Mónica.

Segons recull el diari, responsables d'alguns centres concertats els han assegurat haver rebut pressions des de la Conselleria d'Educació per a «animar-los» a presentar la seva sol·licitud, «recordant-los» que participar en el pla pilot suposa rebre «recursos extra» (per exigència de VOX, el pla compta amb 20 milions de euros només per al primer trimestre).

El termini per a sol·licitar l'adhesió va acabar el dia 21, però la Conselleria diu que no farà pública la llista d'adhesions fins que es revisi quants dels sol·licitants compleixen les condicions per a poder participar-hi.