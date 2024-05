El Govern fracassa en el seu intent d'imposar la segregació lingüística: el 94% dels centres d'ensenyament s'hi oposa

Els intents de segregar els infants per raó de llengua ja varen fracassar durant la legislatura amb José Ramón Bauzá i, en la present, i malgrat els esforços del Govern de Prohens per comprar voluntats, els plans segregacionistes tornen a topar-se amb la realitat: el rebuig de la immensa majoria.

Un total de 207 col·legis de Balears d'un total de 221 (93,6 per cent) han expressat la seva voluntat de no adherir-se a l'anomenat 'pla pilot d'elecció de llengua' i només 14 estan pendents de la decisió que prenguin els claustres, segons una enquesta del sindicat STEI.

«La informació recollida no ofereix cap mena de dubte: les escoles donen l'esquena al pla», han assenyalat des del sindicat en una nota de premsa.

Per al sindicat, aquestes dades posen de manifest la «nul·la necessitat» de posar en marxa aquest «despropòsit pedagògic», que en cap cas és una demanda de la comunitat educativa, «sinó la cessió del PP a les exigències de VOX per arraconar el català en un àmbit tan estratègic com l'ensenyament».

Al mateix temps, l'STEI ha reivindicat que d'aquesta manera, la comunitat educativa s'alinea amb la societat civil que el passat 5 de maig es va manifestar massivament a favor de la llengua catalana.

El sindicat ha reclamat, a la llum dels resultats de la seva enquesta, que freni l'aplicació d'aquesta mesura i dediqui les partides pressupostàries previstes a «altres qüestions que l'ensenyament necessita».