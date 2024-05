MÉS interpel·larà Prohens sobre si fa comptes «retornar als consensos lingüístics o si continuarà doblegada al feixisme»

Lluís Apesteguia demanarà a la presidenta del Govern, Marga Prohens, si fa comptes «retornar als consensos lingüístics» o si continuarà «doblegada al feixisme», en la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest proper dimarts. El coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu parlamentari de la formació ha agraït la feina incansable de Joves de Mallorca per la Llengua i l’Obra Cultural Balear per cinc dies de Correllengua i la mobilització històrica d’aquest diumenge a la plaça Major de Palma i ha assegurat que «Mallorca ha dit sí a la llengua i ha demostrat que és un poble digne que s’aixecarà les vegades que facin falta per defensar-se, reclamar els nostres drets i afirmar que volem viure plenament en català».

«Qui té orelles que escolti», ha considerat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en referència al que, al seu parer, hauria de fer el Govern del PP de Prohens davant un Correllengua interilles i davant la mobilització històrica d’aquest diumenge a la plaça Major de Palma, organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua i per l’Obra Cultural Balear, en la qual 40.000 persones han defensat els drets lingüístics i el dret a viure plenament en català, i han fet un clam per dir «ja basta d’atacs a la llengua».

Per aquest motiu i davant els atacs reiterats a la llengua catalana per part del Govern, Apesteguia demanarà a la presidenta del Govern, Marga Prohens, si fa comptes retornar als consensos lingüístics: «En lloc de tudar el seu temps en atacar la llengua pròpia del país, el Govern de Prohens hauria de centrar-se en resoldre els problemes de la gent, com el de la massificació turística o el d’accés a un habitatge».

MÉS al Consell de Mallorca

Els consellers de MÉS per Mallorca han demanat al president del Consell de Mallorca que «esccolti el clam de la ciutadania» i no cedeixi davant les pressions dels seus socis d’extrema dreta. Després de la manifestació massiva a favor de la llengua catalana, el grup de MÉS per Mallorca al Consell ha instat Llorenç Galmés a rectificar el seu posicionament i abandonar la deriva catalanòfoba. «Galmés és captiu i ostatge de les voluntats i desitjos dels seus socis de govern, que són els qui en realitat marquen les pautes de l'acció política d’aquesta del Consell», ha assegurat Alzamora.

El portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, ha recordat que el ple d’aquest dijous aprovarà la reducció d’un 25 per cent en les ajudes concedides a l’associació Joves de Mallorca per la Llengua, una de les entitats impulsores de la Diada per la Llengua i del Correllengua. En concret, el pacte PP-VOX ha decidit davallar de 60.000 a 45.000 euros els ajuts a aquest col·lectiu. Aquesta minva de suport institucional a la llengua catalana se suma a la reducció en més d’un 60% de la partida destinada a política lingüística. En concret, el pressupost del Consell d’enguany contempla una retallada del 60,4% en el servei de Normalització Lingüística, que ha passat de tenir 2,3 milions d'euros a 939.954 euros, 1,4 milions menys.

A més, el portaveu de MÉS ha recordat també que l’actual pacte PP-VOX ja ha introduït el castellà als Premis Mallorca i suprimit el domini .cat al web institucional del Consell. «Galmés ha de retornar al consens lingüístic», ha conclòs.