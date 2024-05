MÉS exigeix al batle de Palma que «deixi de menysprear la llengua catalana per assegurar-se la cadira»

Un dia després de la històrica Diada per la Llengua a Palma, on milers de persones varen dir prou a l’ofensiva contra el català, MÉS per Palma torna a demanar que es respectin els drets dels catalanoparlants.

Els tres regidors de la formació a Cort han comparegut davant els mitjans per a defensar el dret de tots els palmesans a viure plenament en català, també al seu ajuntament.

En aquest sentit, el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha explicat que «exigim al Partit Popular de Balears que deixi l’extrema dreta i que torni al consens imperant des de fa més de 40 anys en aquesta terra en matèria de llengua».

«La dèria de VOX contra el català, a la que el Partit Popular dona suport, ha provocat una manifestació històrica i massiva i ha tret milers de persones al carrer. El que va succeir ahir a la Plaça Major posa de manifest que la societat civil recorda encara el Govern Bauzá i que una altre pic està disposada a plantar cara a l’abús i a l’atac sistemàtic contra la nostra llengua. És increïble veure que no han après res», han assenyalat.

«La crispació en matèria de llengua torna sempre quan governa la dreta: des de Bauzà-Isern, i encara més ara amb Prohens-Martínez de la mà de VOX», apunten. Per això, MÉS per Palma exigeix a Martínez que «deixi de menysprear la llengua catalana per assegurar-se la cadira»

«Els palmesans i palmesanes reclamen que el govern del PP deixi de fer antipolítica amb l’extrema dreta i que torni al consens i al sentit comú: Palma no mereix un batle que es deixa guiar pels discursos de l’odi de la dreta antimallorquina. Estam en mans de negacionistes del sentit comú. Davant un govern que nega el coneixement científic, que nega la funció intel·lectual de la UIB, que nega la massificació turística, que ignora el problema de l’habitatge, i que ara també nega el dret de viure plenament en català a Palma», expliquen.

En aquest sentit, el regidor ha anunciat la presentació d’una moció per al proper Ple Municipal que demanarà, entre d’altres coses, que el govern municipal retorni al consens en matèria lingüística i que instarà el Govern de les Illes Balears, presidit per Marga Prohens, a rectificar i garantir el dret a viure plenament en català a les Illes Balears. La mateixa moció també reclamarà el reconeixement de la unitat de la llengua catalana i instarà la Casa Reial a rectificar i a retirar el tractament de reial a l’autoanomenada 'Acadèmi de la Llengo Baléà'.