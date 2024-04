MÉS exigeix a Prohens la destitució immediata del director general de Transparència

MÉS per Mallorca demana la destitució immediata del director general de Coordinació i Transparència del Govern, Jaume Porsell, per les irregularitats constatades en el seu negoci turístic. El partit ecosobiranista recorda que el passat divendres va donar tres dies al l’executiu i al mateix Porsell per a donar explicacions, però que, no només aquestes no s’ha produït satisfactòriament, sinó que el Govern «ha intentat prendre el pèl i tractar de beneita a la ciutadania de manera sistemàtica».

«Un càrrec polític i un Govern es pot equivocar, però mai pot mentir i molt menys pot intentar prendre el pèl a la ciutadania i tractar-la de beneita», ha afirmat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, el també portaveu parlamentari ecosobiranista ha recordat que el passat divendres la seva formació va donar tres dies al Govern, i al mateix director general de Coordinació i Transparència, per donar explicacions sobre les irregularitats constatades en el negoci turístic de Porsell i que aquestes no només no s’han produït satisfactòriament sinó que s’ha intentat prendre el pèl a la ciutadania de manera reiterada i sistemàtica.

«El Govern de Prohens ens han intentat fer creure que hi ha negocis que s’inauguren per no posar-se en marxa, on es poden realitzar reserves sense que aquestes puguin ser efectives, que s’ofereixen a Booking sense que el seu titular en sigui conscient o que l’Ajuntament d’Andratx posa indicacions d’un l’agroturisme fora llicència sense que aquest estigui operatiu. Deuen voler que els no-clients d’aquest establiment sàpiguen on no han d’anar i que per això han d’indicar on es troba un agroturisme», ha denunciat Apesteguia.

Per això, MÉS per Mallorca exigeix a Prohens la destitució immediata del director general de Coordinació i Transparència del Govern, Jaume Porsell. «Si Prohens no cessa a Porsell es fa responsable i còmplice d’un negoci turístic sense llicència i no serà creïble que va anar a la inauguració d’un agroturisme sense saber que no tenia llicència», ha defensat Apesteguia.

«La simplificació administrativa no ha de servir perquè les persones que construeixen o duen a terme una activitat turística botant-se la normativa ho tenguin més fàcil. La simplificació administrativa ha de servir perquè les persones honrades ho tenguin més fàcil per relacionar-se amb l’Administració. Perquè si no haurem de concloure que el PP de Prohens no només és igual al PP de José Ramon Bauzà sinó que és igual al PP de Jaume Matas», ha afirmat el coordinador general de MÉS per Mallorca.