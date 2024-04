Denuncien que el Govern menteix: el director general és l'administrador de l'agroturisme sense llicència i el negoci es trobava actiu

Arran del comunicat del Govern desmentint les informacions que han sortit publicades en referència a l’exercici d’una activitat turística per part de l’actual director general de Coordinació i Transparència del Govern, Jaume Porsell Alemany, des de MÉS per Mallorca han trobat necessari informar que Porsell és «administrador únic de la societat Sa Vinya d’en Palou S.L., tal com consta a dia d’avui al Registre Mercantil». Sobre això, expliquen que «va en contra del punt 1 de l’article 35 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. Així mateix també suposa un incompliment de l’article 12 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels articles 3, 4, 5 i 7 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cap cas el càrrec de director general és compatible amb ser l’administrador únic d’una societat, per molt que hi hagi una suposada firma d’un document privat no elevat al Registre mercantil, atès que aquest supòsti es descarta explícitament».

A més, respecte al fet que el Govern hagi assenyalat al seu comunicat que l'establiment Sa Vinya d'en Palou, al Port d'Andratx, «ni opera ni té cap activitat en l’actualitat a l’espera d’obtenir tots els permisos i autoritzacions pertinents», MÉS apunta que és fals: «L’empresa duu a terme activitats turístiques extrahoteleres, i així s’ofertava fins avui a través de la pàgina web www.agroturismesavinya.com, on fins avui es permetia la reserva d’habitacions a partir de tres nits, per aquest mateix cap de setmana. El pagament s’havia de realitzar per avançat i no era reemborsable».

Finalment, el partit ecosobiranista remarca que «no només s’ofertava i es podia fer la reserva d’habitacions fins avui mateix a través de la seva pàgina web, sinó que va ser inaugurat amb una festa el 27 d’octubre de 2023 amb l’assistència de la presidenta del Govern, Margalida Prohens».

Per tot això, des de MÉS per Mallorca lamenten «profundament» que el Govern «utilitzi els seus mitjans per mentir i intoxicar l’opinió pública, per això reiteram la sol·licitud de dimissió o el cessament de Jaume Porsell Alemany i també consideram que s’han d’assumir responsabilitats polítiques pel comunicat emès avui de matí».