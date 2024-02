Estarellas insisteix a defensar que el català és «un impediment per a contractar o fidelitzar professionals»

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, ha evitat contestar a la pregunta de MÉS per Mallorca sobre eliminar el català a la funció pública. Tot i això, ha defensat que el català «no pot ser un impediment per a contractar o fidelitzar professionals».

Així ha respost Estarellas aquest dimarts al ple del Parlament després de la pregunta de la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, «Quina serà la fórmula per a eliminar el català de la funció pública?», en relació al punt de l’acord d’investidura entre PP i VOX que recollia l’eliminació del requisit i el mèrit de coneixement de la llengua catalana per a accedir a la funció pública.

Tot i que el Col·legi de Metges de les Illes Balears ho negàs, Estarellas ha insistit a dir que la llengua pròpia del país és un impediment «per a captar i fidelitzar treballadors públics, com passa a la Sanitat».

«L’acord d’investidura de PP i Vox diu que el català no penalitzarà a l’hora d’entrar a la funció pública. Això és el mateix que dir que eliminaran el requisit i el mèrit del català a la funció pública», ha recordat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, a la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas. En aquest sentit, Ramon ha recordat que el partit d’extrema dreta ha demanat al PP que faci efectiu aquest punt de l’acord d’investidura i que aquesta mesura estigui protegida a nivell legal per evitar que passi el mateix que amb l’eliminació dels drets lingüístic a la sanitat. «Quina serà la formula per a eliminar els drets lingüístics a l’Administració Pública?», ha demanat Ramon.

Cal recordar que el passat dimecres PP i VOX varen impedir la compareixença de la consellera Estarellas que havia sol·licitat MÉS per Mallorca.