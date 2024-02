MÉS interpel·larà el Govern sobre el requisit de català a la funció pública

MÉS per Mallorca demanarà al Govern quina serà la fórmula per a eliminar el requisit de català a la funció pública i quina política en matèria de salut mental fa comptes desenvolupar l’executiu a la sessió de control al Govern al Ple al Parlament d’aquest dimarts.

«Quina és la política que pensa desenvolupar el Govern en matèria de salut mental?», aquesta serà la pregunta que formularà el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Davant les alarmants dades de patologies i taxes de suïcidi, el partit ecosobiranista considera que una de les prioritats d’aquesta legislatura hauria de ser la de fer una aposta decidida per la salut mental.

Per la seva banda, la diputada ecosobiranista Maria Ramon interpel·larà la consellera de Presidència i Funció Pública, Antònia Estarellas, amb la pregunta «quina serà a fórmula per eliminar el català de la funció pública?», en relació al punt de l’acord d’investidura entre PP i VOX que recollia l’eliminació del requisit i el mèrit de coneixement de la llengua catalana per a accedir a la funció pública. En aquest sentit, cal recordar que el passat dimecres PP i VOX varen impedir la compareixença de la consellera Estarellas que havia sol·licitat MÉS per Mallorca.